Dondurucuda yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu

23 yaşındaki Darnell Jackson, dün akşam saatlerinde ortağından korkunç bir telefon aldı. Ortağı, Darnell'in karşı komşusunun evinde ölü bir bebek gördüğünü söyledi.Her ne kadar ona inanmak istemese de evi kontrole giden Jackson, ikinci oturma odasında bulunan dondurucunun önünde bir boş bir çanta buldu. Çantanın boş olmasından şüphelenen adam, dondurucuyu açtığında korkunç gerçekle karşılaştı. Jackson, donmuş halde bulunan bir yeni doğan buldu.Olay yerine gelen ekipler çevreyde geniş güvenlik önlemleri aldı. Aynı zamanda adam, gün içinde çalıştığı kahve dükkanına gelen birinde aynı çantayı gördüğünü hatırladı.Verilen ifadeler üzerine 17 yaşındaki bir kız ile 45 yaşındaki bir kadın tutuklandı. Olaydan dolayı psikolojisinin bozulduğunu belirten Darnell ise koşarak kendi bebeğinin yanına gidip ona sıkıca sarıldığını ifade etti.Yaşanan olay dehşetle karşılanırken, çevre evlerde oturan bölge sakinleri olayı korkunç ve trajik olarak nitelendirdi. Polisin soruşturması devam ediyor.