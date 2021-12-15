İstanbul'da yağmur yağdı trafik kilitlendi!

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı.Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında yağışlı havanın etkisiyle trafikteaksamalar yaşanırken, öğrenciler ile iş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, toplu taşımaaraçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü veFatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor.D-100 kara yolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM OtoyoluSamandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar mevkisinden başlayan trafik,Haliç Köprüsü çıkışına kadar devam ederken, tersi istikamette İncirli-Çobançeşme mevkileriarasında trafikte aksamalar yaşanıyor.Hadımköy ve Haramidere'den TEM otoyoluna bağlantı yollarında trafik bazı noktalardayavaşlıyor.YOĞUNLUK GAZİOSMANPAŞA MEVKİSİNDE BAŞLIYORTEM otoyolu Ankara istikametinde ise Bahçeşehir-Firuzköy mevkisi arasında trafik durmanoktasına geldi. Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk da Seyrantepe çıkışındanormale dönüyor.İBB Trafik uygulamasına göre kent geneli yoğunluk 08.50 itibarıyla yüzde 72 olarak ölçüldü.