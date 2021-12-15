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İstanbul'da yağmur yağdı trafik kilitlendi!

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı. Kentte trafik yoğunluğu saat 08.50 itibarıyla yüzde 72'ye ulaştı.

İstanbul'da yağmur yağdı trafik kilitlendi!
Ekleme: 15.12.2021 - 09:27 Güncelleme: 15.12.2021 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da yağmur yağdı trafik kilitlendi!
İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı.
Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında yağışlı havanın etkisiyle trafikte
aksamalar yaşanırken, öğrenciler ile iş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, toplu taşıma
araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM Otoyolu
Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar mevkisinden başlayan trafik,
Haliç Köprüsü çıkışına kadar devam ederken, tersi istikamette İncirli-Çobançeşme mevkileri
arasında trafikte aksamalar yaşanıyor.

Hadımköy ve Haramidere'den TEM otoyoluna bağlantı yollarında trafik bazı noktalarda
yavaşlıyor.

YOĞUNLUK GAZİOSMANPAŞA MEVKİSİNDE BAŞLIYOR

TEM otoyolu Ankara istikametinde ise Bahçeşehir-Firuzköy mevkisi arasında trafik durma
noktasına geldi. Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk da Seyrantepe çıkışında
normale dönüyor.

İBB Trafik uygulamasına göre kent geneli yoğunluk 08.50 itibarıyla yüzde 72 olarak ölçüldü.
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