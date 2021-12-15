İstanbul'da yağmur yağdı trafik kilitlendi!
İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı. Kentte trafik yoğunluğu saat 08.50 itibarıyla yüzde 72'ye ulaştı.
İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı.
Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında yağışlı havanın etkisiyle trafikte
aksamalar yaşanırken, öğrenciler ile iş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, toplu taşıma
araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.
Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor.
D-100 kara yolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM Otoyolu
Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar mevkisinden başlayan trafik,
Haliç Köprüsü çıkışına kadar devam ederken, tersi istikamette İncirli-Çobançeşme mevkileri
arasında trafikte aksamalar yaşanıyor.
Hadımköy ve Haramidere'den TEM otoyoluna bağlantı yollarında trafik bazı noktalarda
yavaşlıyor.
YOĞUNLUK GAZİOSMANPAŞA MEVKİSİNDE BAŞLIYOR
TEM otoyolu Ankara istikametinde ise Bahçeşehir-Firuzköy mevkisi arasında trafik durma
noktasına geldi. Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk da Seyrantepe çıkışında
normale dönüyor.
İBB Trafik uygulamasına göre kent geneli yoğunluk 08.50 itibarıyla yüzde 72 olarak ölçüldü.