Geminid meteor yağmuru görsel şölen yaşatıyor: NASA kaçıranlar için müjde verdi

Dünyanın her yerinden görülmesi mümkün olan Geminid meteor yağmuru, ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinden gözlemlendi. Meteor yağmuru bu akşam zirve yaparak 17 Aralık'a kadar aktif kalacak. Atmosfere girip yanan meteorun izi uzun pozlama tekniği ile fotoğraflara yansıdı. Öte yandan kaçıranlar için NASA canlı yayın açıp, yayını ise kaydedeceklerini açıkladı. İşte birbirinden büyüleyici fotoğraflar...

Her Aralık ayında gerçekleşen Geminid (İkizler) meteor yağmuru, 13-14 Aralık'ta zirve yapacak ve 17 Aralık'a kadar devam edecek.Geminid'in kökeni, bazı tartışmaların konusu olan ve 3200 Phaethon'ün kalıntılarına kadar uzanıyor ve diğer meteor yağmurlarına kıyasla daha yoğun meteorlara ev sahipliği yapacak.Bununla birlikte bu meteorlar dünya yüzeyinin 46,6 km yukarısına kadar inecek.Meteor yağmurunun dünyanın her yerinden görülmesi beklenirken, kuzey yarım kürede daha fazla detay gözlemlenebilecek.NASA, meteor yağmurunu kaçıranlar için Alabama'daki Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nde bulunan bir meteor kamerası ile kayıt aldığını açıkladı.Kullanıcılar yayın tekrarına buradan ulaşabilecekler.