Ankara'da Okullar Tatil Mi? 16 Aralık Ankara'da Okullar Tatil Mi?

Ankara'ya Ne Zaman Kar Yağacak?





16 Aralık Ankara'da Okullar Tatil Mi?

Hava sıcaklıklarının düşeceği ve ülke genelinde birçok kentte yağış beklendiğinin açıklanmasıyla konuyla ilgili olarak birçok detay araştırılıyor. Ankara'da kar yağışının yapılacağının belirtilmesiyle onuyla ilgili tedbir almak isteyen kişilersorusunu merak etmeye başladı. Konu kapsamında en merak edilenler arasında isevesoruları sık sık aratılıyor.Ankara'ya kar yağışının gelip gelmeyeceği birçok kişi tarafından merak ediliyor. Konu kapsamında en çok araştırılanlar arasında ise Ankara'ya ne zaman kar yağacak sorusu yer aldı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalarda ülke genelinde kar yağışlarının başlayacağı belirtilmişti. Bu sebeple Ankara'da da kar yağışı bekleniyor. Ankara'ya kar ne zaman yağacak sorusu da bu sebeple sık sık merak edilenler arasında yer alıyor. 16 Aralık tarihinden itibaren Ankara'da kar yağışının görüleceğinin belirtilmesinin ardından birçok kişi hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İl genelinde kar yağışının beklenmesi vatandaşların konu hakkında önlem almasına olanak sağladı. 16 Aralık ve 17 Aralık Cuma itibariyle etkili olacak kar yağışı hakkında en merak edilenler arasında Ankara hava durumu yer alıyor. Meteoroloji tarafından açıklanan Ankara hava durumu şu şekilde;6° Bir- iki kısa süreli sağanak Saatlik%872°6° Muhtemel sağanak Saatlik%552°5° Kar sağanakları Saatlik%940°5° Bulutlu%250°6° Hafif kar yağışı%49-1°5° Hafif kar yağışı%49-3°3° Hafif kar yağışı%49-7°1° Bulutlu ve güneşli%7-9°0° Güneşli- parçalı bulutlu arası%7-7°1° Bulutlu ve güneşli%13-6°2° Hafif kar sağanağı%42-6°2° Çok bulutlu%2-6°3° Bulutlu%1-4°3° Çok bulutlu%25-3°29 Ara Çar1° Çok bulutlu%25-6°Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar kapsamında ülke genelinde birçok kentte okulların tatil olacağı belirtildi. Bu kapsamda en çok araştırılanlar arasında ise 16 Aralık Ankara'da okullar tatil mi ve Ankara'da okullar tatil mi edilecek soruları sık sık aratılıyor. Konuyla ilgili olarak valilik tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla Marmara Bölgesi'nde sağnak yağışın etkili olacağı belirtilirken Ankara'da ise kar yağışının beklendiği ebliritldi. Bu sebeple özellikle öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceği hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalara başladı. 16 Aralık Perşembe ve 17 Aralık Cuma günleri okullar tatil mi edilecek sorusu ebeveynler ve öğrencilerin en sık araştırdığı konular arasında yer alıyor. Konuyla ilgili Valilik tarafından henüz bir açıklama gelmedi. Ankara'da okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili son dakika gelişmelerinden sitemizi takip ederek haberdar olabilirisiniz.