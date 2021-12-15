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Ankara'da Okullar Tatil Mi? 16 Aralık Ankara'da Okullar Tatil Mi?

Ankara'da kar yağışının etkili olacağı belirtildi. bu sebeple konu hakkında birçok kişi araştırmalarda bulundu. Peki, Ankara'da okullar tatil mi? Ankara'da okullar tatil olacak mı? 16 aralık Ankara okullar tatil mi? işte detaylar...

Ekleme: 15.12.2021 - 12:35 Güncelleme: 15.12.2021 - 12:44 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da Okullar Tatil Mi? 16 Aralık Ankara'da Okullar Tatil Mi?
Hava sıcaklıklarının düşeceği ve ülke genelinde birçok kentte yağış beklendiğinin açıklanmasıyla konuyla ilgili olarak birçok detay araştırılıyor. Ankara'da kar yağışının yapılacağının belirtilmesiyle onuyla ilgili tedbir almak isteyen kişiler Ankara'da okullar tatil mi edilecek sorusunu merak etmeye başladı. Konu kapsamında en merak edilenler arasında ise Ankara'da okullar tatil mi ve 16 Aralık Ankara'da okullar tatil mi soruları sık sık aratılıyor.

Ankara'ya Ne Zaman Kar Yağacak?


Ankara'ya kar yağışının gelip gelmeyeceği birçok kişi tarafından merak ediliyor. Konu kapsamında en çok araştırılanlar arasında ise Ankara'ya ne zaman kar yağacak sorusu yer aldı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalarda ülke genelinde kar yağışlarının başlayacağı belirtilmişti. Bu sebeple Ankara'da da kar yağışı bekleniyor. Ankara'ya kar ne zaman yağacak sorusu da bu sebeple sık sık merak edilenler arasında yer alıyor. 16 Aralık tarihinden itibaren Ankara'da kar yağışının görüleceğinin belirtilmesinin ardından birçok kişi hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İl genelinde kar yağışının beklenmesi vatandaşların konu hakkında önlem almasına olanak sağladı. 16 Aralık ve 17 Aralık Cuma itibariyle etkili olacak kar yağışı hakkında en merak edilenler arasında Ankara hava durumu yer alıyor. Meteoroloji tarafından açıklanan Ankara hava durumu şu şekilde;


Ankara'ya Ne Zaman Kar Yağacak?


15 Aralık Çarşamba

6° Bir- iki kısa süreli sağanak Saatlik
%87


16 Aralık Perşembe
6° Muhtemel sağanak Saatlik
%55


17 Aralık Cuma
5° Kar sağanakları Saatlik
%94


18 Aralık Cumartesi
 5° Bulutlu
%25


19 Aralık Pazar
6° Hafif kar yağışı
%49
-1°

20 Aralık Pazartesi
5° Hafif kar yağışı
%49
-3° 

21 Aralık Salı
3° Hafif kar yağışı
%49
-7°

22 Aralık Çarşamba
1° Bulutlu ve güneşli
%7
-9°

23 Aralık Perşembe
0° Güneşli- parçalı bulutlu arası
%7
-7°

24 Aralık Cuma
1° Bulutlu ve güneşli
%13
-6°

25 Aralık Cumartesi
 2° Hafif kar sağanağı
%42
-6°

26 Aralık Pazar

2° Çok bulutlu
%2
-6°

27 Aralık Pazartesi
3° Bulutlu
%1
-4°

28 Aralık Salı
3° Çok bulutlu
%25
-3°
29 Ara Çar
1° Çok bulutlu
%25
-6°



16 Aralık Ankara'da Okullar Tatil Mi?


Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar kapsamında ülke genelinde birçok kentte okulların tatil olacağı belirtildi. Bu kapsamda en çok araştırılanlar arasında ise 16 Aralık Ankara'da okullar tatil mi ve Ankara'da okullar tatil mi edilecek soruları sık sık aratılıyor. Konuyla ilgili olarak valilik tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla Marmara Bölgesi'nde sağnak yağışın etkili olacağı belirtilirken Ankara'da ise kar yağışının beklendiği ebliritldi. Bu sebeple özellikle öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceği hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalara başladı. 16 Aralık Perşembe ve 17 Aralık Cuma günleri okullar tatil mi edilecek sorusu ebeveynler ve öğrencilerin en sık araştırdığı konular arasında yer alıyor. Konuyla ilgili Valilik tarafından henüz bir açıklama gelmedi. Ankara'da okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili son dakika gelişmelerinden sitemizi takip ederek haberdar olabilirisiniz.


16 Aralık Ankara'da Okullar Tatil Mi?


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