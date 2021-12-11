Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Türkiye’de ilaç bulunamıyor' haberlerinin somut gerçekle ilgisi yoktur
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye’de ilaç bulunamıyor' şeklindeki haberlerin somut gerçekle ilgisi olmadığını söyledi. Bakan Koca, "Somut gerçek ‘Türkiye’ye pahalı ilaç satmaya çalışıyoruz ama satamıyoruz’ feryadıdır. Hastamızı dermansız bırakmayız" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye'de ilaç bulunamıyor' şeklindeki haberlerin somut gerçekle ilgisi olmadığını söyledi. Bakan Koca, 'Somut gerçek ‘Türkiye'ye pahalı ilaç satmaya çalışıyoruz ama satamıyoruz' feryadıdır. Hastamızı dermansız bırakmayız' ifadelerini kullandı.