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İstanbul'a Kar Yağacak Mı? İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak?

İstanbul'a kar yağacak mı sorusu, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son açıklamayla herkes tarafından merak edilmeye başladı. İstanbul'da yaşanan şiddetli lodosun ardında bir hava durumu uyarısı daha geldi. Peki İstanbul'a Kar Yağacak Mı? İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak?

Ekleme: 1.12.2021 - 10:38 Güncelleme: 1.12.2021 - 12:16 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'a Kar Yağacak Mı? İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamanın ardından 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu araştırılmaya başladı. Türkiye'nin sahil kesimlerinde yaşanan şiddetli lodos günlük hayatı olumsuz etkilemişti. Lodos şiddetini azaltırken meteorolojiden bir hava durumu uyarısı daha geldi. Yapılan son değerlendirmelerde  Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Konya dışında İç Anadolu bölge geneli, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı olacağı belirtildi. Ayrıca Ankara'ya yılın ilk karının düşmesi hava sıcaklığının bir anda düşmesine sebep oldu. Bunun üzerine 'İstanbul'a Kar Yağacak Mı? İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak?' sorularının yanıtı merak edilmeye başladı. 

İstanbul'a Kar Yağacak Mı? İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak?

İstanbul'a Kar Yağacak Mı?


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda İstanbul için yakın zamanda kar uyarısı bulunmuyor. Ancak uzmanların açıklamasına göre Aralık ayında İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Geçen yıl 14 Ocak 2021'de İstanbul'a ilk kar yağmıştı. Genel olarak , İstanbul'da kar yağışı Aralık sonu ile Ocak başı ve ortası arasında başlar. Bu yıl İstanbul'a Aralık ayında ilk karın düşmesi bekleniyor. Uzman değerlendirmelerine göre bu kış İstanbul'da çok fazla kar yağışı olacak.

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak?


Hava tahminlerine göre Aralık ayında İstanbul'da yağış olmaması bekleniyor. Ancak Aralık ayı sonuna kadar bazı yerlerde karla karışık yağmur yağabilir. Uzmanlara göre ise Aralık aynın ortasından sonra şiddetli bir kar yağışı olabilir.

İstanbul'a Kar Yağacak Mı? İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak?

Ankara'da İlk Kar!

Gece geç saatlerde Ankara'nın bazı bölgelerinde etkili kar yağışı görüldü. Sıcaklığın 1 derece ölçüldüğü Gölbaşı'na bağlı, Çankaya'nın Oran ve Ahlatlıbel bölgelerinde kuvvetli kar yağışı etkili olmasına rağmen, Keçiören'in bazı bölgelerinde de yağmur yağdı. Ankara'da kar küreme ve tuz kamyonu Şehrin ana arterlerinde çalışmaya başladı. Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşları kış şartlarına uyum sağlaması için uyardı. Kar lastiği olmayan araçlarla yola çıkılmaması için uyarılar geldi.


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