İstanbul'a Kar Yağacak Mı?



İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak?



Ankara'da İlk Kar!



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamanın ardından '?' sorusu araştırılmaya başladı. Türkiye'nin sahil kesimlerinde yaşanan şiddetli lodos günlük hayatı olumsuz etkilemişti. Lodos şiddetini azaltırken meteorolojiden bir hava durumu uyarısı daha geldi. Yapılan son değerlendirmelerde Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Konya dışında İç Anadolu bölge geneli, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı olacağı belirtildi. Ayrıca Ankara'ya yılın ilk karının düşmesi hava sıcaklığının bir anda düşmesine sebep oldu. Bunun üzerine '?' sorularının yanıtı merak edilmeye başladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda İstanbul için yakın zamanda kar uyarısı bulunmuyor. Ancak uzmanların açıklamasına göre Aralık ayında İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Geçen yıl 14 Ocak 2021'de İstanbul'a ilk kar yağmıştı. Genel olarak , İstanbul'da kar yağışı Aralık sonu ile Ocak başı ve ortası arasında başlar. Bu yıl İstanbul'a Aralık ayında ilk karın düşmesi bekleniyor. Uzman değerlendirmelerine göre bu kış İstanbul'da çok fazla kar yağışı olacak.Hava tahminlerine göre Aralık ayında İstanbul'da yağış olmaması bekleniyor. Ancak Aralık ayı sonuna kadar bazı yerlerde karla karışık yağmur yağabilir. Uzmanlara göre ise Aralık aynın ortasından sonra şiddetli bir kar yağışı olabilir.Gece geç saatlerde Ankara'nın bazı bölgelerinde etkili kar yağışı görüldü. Sıcaklığın 1 derece ölçüldüğü Gölbaşı'na bağlı, Çankaya'nın Oran ve Ahlatlıbel bölgelerinde kuvvetli kar yağışı etkili olmasına rağmen, Keçiören'in bazı bölgelerinde de yağmur yağdı. Ankara'da kar küreme ve tuz kamyonu Şehrin ana arterlerinde çalışmaya başladı. Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşları kış şartlarına uyum sağlaması için uyardı. Kar lastiği olmayan araçlarla yola çıkılmaması için uyarılar geldi.