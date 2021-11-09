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Güneş fırtınaları, 2025’te Dünya’yı etkileyecek

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, 2025'te yaşanacak Güneş fırtınalarının Dünya'yı etkileyeceğini söyledi.

Ekleme: 9.11.2021 - 12:13 Güncelleme: 9.11.2021 - 12:19 / Editör: Ozge Selin
Güneş fırtınaları, 2025’te Dünya’yı etkileyecekYıllardır Güneş'i inceleyen bilim insanları, elde ettikleri bulguları değerlendirerek ısı kaynağımızın barındırdığı sırları çözmeye çalışıyor. Araştırmacılar, aynı zamanda Güneş'te meydana gelen patlamaları da yakından takip ediyor.

Güneş patlamaları, Güneş'te gerçekleşen şiddetli patlamalara deniyor. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde 1 milyon km/saat hızla hareket edebiliyor.

Sonucunda devasa enerji açığa çıkan Güneş patlamaları nedeniyle Dünya atmosferine, normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları giriyor.

Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki GPS gibi iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebiliyor.

UZMANLAR ENDİŞELİ
Geçtiğimiz hafta Güneş'te meydana gelen patlamalar, uzmanları endişelendirdi. Dünya'nın bu patlamalar neticesinde jeomanyetik fırtınaların hedefi olduğunu belirten ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi yöneticisi Bill Murtagh, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

2025'TE DÜNYA ETKİLENECEK
Son yıllarda Güneş faaliyetlerinin azaldığını, ancak günümüzde yine artış gösterdiğini belirten Murtagh, 'Gelecek Güneş döngüsünde patlamalar maksimuma ulaşacak ve Dünya etkilenecek. Bunun 2025'te olmasını bekliyoruz. Bu bir çeşit uyanma aşaması.” dedi.

Murtagh, söz konusu fırtınaların uydulara ve dolayısıyla haberleşme ağına zarar verebileceğini vurguladı.

EN ŞİDDETLİSİ 1582 YILINDA YAŞANDI
1582 yılında, gökyüzünde 'büyük bir ateşe benzeyen' ve 'Büyük Yangın' olarak anılan bir Güneş Fırtınası Dünya'yı vurdu. Tam 3 gün süren fırtına, tarih kitaplarında 'gökyüzünün alevler içinde kaldığı' şeklinde yorumlandı.

15 Mayıs 1921'de New York'ta gerçekleşen 3 günlük jeomanyetik fırtına nedeniyle ise ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde elektrik ve telgraf kontrol odalarında yangınlar çıkmıştı.


Bilim insanları, büyük bir Güneş fırtınasının küresel elektrik kesintilerine ve milyarlarca dolar zarara neden olabileceğini belirtiliyor.

Benzer bir olayın günümüzde gerçekleşmesi, bütün elektronik devrelere zarar verebilir, internet tamamen çökebilir ve cep telefonları kullanılamaz hale gelebilir.
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