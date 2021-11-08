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İğdenin Faydaları Nelerdir? İğde Neye İyi Gelir?

İğde faydaları sebebiyle oldukça tercih edilen lezzetli bir meyvedir. Toplanma mevsiminin gelmesiyle de iğde faydaları ve iğde neye iyi gelir soruları çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Peki, iğde neye iyi gelir? İğde faydaları nelerdir? İğde ne kadar tüketilmeli? İşte merak edilenler...

Ekleme: 8.11.2021 - 13:08 Güncelleme: 8.11.2021 - 13:15 / Editör: Ozge Selin
İğdenin Faydaları Nelerdir? İğde Neye İyi Gelir?

İğde sağlığa oldukça fayda sağlayan şifa deposu meyveler arasında bulunmaktadır. Toplanma mevsiminin aralık ayında olması sebebiyle iğde faydaları nelerdir ve iğde neye iyi gelir soruları oldukça merak edilmektedir. İğde antioksidan içermesi sebebiyle hastalıklara karşı vücudu korur ve bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. İğde faydaları arasında böbrek hastalıklarına iyi gelmesi de bulunmaktadır. İğde faydaları ve iğde neye iyi gelir soruları hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazının devamını takip edebilirsiniz.

İğde Faydaları Nelerdir?


İğde faydaları özellikle toplanma mevsiminin gelmesiyle popüler konulardan biri haline gelmiştir. Bağışıklığı güçlendirmesiyle ve hastalıklara karşı vücudun direncini arttırmasıyla bilinmektedir. Ayrıca böbrek hastalıkları için şifa niteliğinde olması da iğde faydaları arasında yer almaktadır. İğdenin diğer faydalarını şu maddeler halinde sıralayabiliriz;

- Ağız ve diş sağlığı için iğde büyük önem taşımaktadır.
- İshal ve benzeri bağırsak problemlerinin giderilmesini sağlar.
- Karaciğer yağlanmasını gidermeye yardımcı olur.
- Cilde parlaklık kazandırır ve akne ve siyah nokta görünümünü azaltır.
- Egzama hastalığı için tedavi edici niteliğe sahiptir.
- Kanser riskini azaltarak oluşmasını engeller.
- Regl düzensizliklerini giderir. Ağrıları hafifletmeye yardımcı olur.
- C vitamini bakımından oldukça zengindir. Hatalıkların giderilmesine yardımcı olur.
- Hücrelerin yenilenmesini sağlar ve ciltteki kırışıklık görünümünü yavaşlatır.
- Öksürük ve benzeri solunum yolu rahatsızlıklarına fayda sağlar.
- Kolesterolü düzenleyerek kalp-damar sağlığı için de fayda sağlar.

İğde Neye İyi Gelir?


İğde faydaları sebebiyle birçok konuda fayda sağlayan bir besindir. Bu sebeple çoğu kişi iğde neye iyi gelir sorusunun cevabını araştırmaktadır. Ağız ve diş sağlığını korumak, karaciğer yağlanmasını engellemek, egzama rahatsızlıklarına fayda sağlamak da iğde neye iyi gelir sorusuna cevap verecek niteliktedir. Ayrıca iğdenin fayda sağladığı rahatsızlıklar şu şekilde sıralanabilir;

-İshal
-Mide problemleri
-Şeker hastalığı
-Grip ve nezle gibi rahatsızlıklar
-Şeker hastalığı
- Kronik alerji
- Kalp-damar hastalıkları




İğde Ne Kadar Tüketilmeli


İğde tüketiminde aşırıya kaçıldığında genellikle çoğu kişi iğde ne kadar tüketilmeli sorusunun cevabını merak etmektedir. İğde tüketimine dikkat edilmediği takdirde bazı rahatsızlıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple uzmanlar tarafından önerilen iğde tüketimi miktarının günde 1 avuç şeklinde olması gerekmektedir.

İğde Nasıl Tüketilir?


İğde ağaçtan toplandıktan sonra bol suda yıkanarak yenilebilmektedir. Bu sebeple iğde nasıl tüketilir sorusuna cevap verebiliriz. Fakat iğde meyvesinin çiçekleri toplanarak da çay halinde tüketilebilir. İğdeyi yoğurt ile karıştırarak da oldukça faydalı bir öğün yaratabilirsiniz. Ayrıca iğde yaprağını kullanarak da güzel ve faydalı bir çay tarifi yapabilirsiniz. 5 dakika boyunca suda kaynattığınız iğde yapraklarını süzdükten sonra rahatlıkla tüketebilirsiniz.




İğde Zararları


İğde zararları çok büyük tehlikelere yol açacak nitelikte değildir. Fakat hamile ve emziren kişilerin iğde tüketimine dikkat etmesi gerekmektedir. Alerjik yapıya sahip olan kişiler iğde zararları açısından dikkatli olmalıdır. Bu konuda bir doktora danışarak tüketebilirler. Ayrıca susuz bir meyve olmasından dolayı çocuklara verilirken de dikkat edilmelidir. Bu konuda yanınızda 1 bardak su bulundurmaya özen göstermeniz tavsiye edilmektedir.
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