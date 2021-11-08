Enginar Faydaları Nelerdir? Enginar Zayıflatır Mı?
Enginar lezzetli tarifleriyle sık sık soframıza gelen sağlıklı bir sebzedir. Bu sebeple enginar faydaları çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. İçindeki yüksek lif oranı ve düşük kalorisi sebebiyle enginar zayıflatır mı sorusu da enginar hakkında merak edilenler arasında yer almaktadır. Peki, enginar faydaları nelerdir? Enginar zayıflatır mı? Enginar detoksu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
Enginar faydaları ile bilinen lezzetli bir sebzedir. Fakat sadece karaciğer için değil birçok açıdan insan sağlığına fayda sağlamaktadır. Bu sebeple enginar faydaları ve enginar neye iyi gelir soruları oldukça merak edilmektedir. Enginar mideyi korumakta oldukça etkilidir. Sindirim sistemi ve kalp hastalıkları için de çoğu uzman enginarı tavsiye etmektedir.
Enginar Faydaları Nelerdir?
Enginar magnezyum, potasyum ve çinko mineralleri barındırmasıyla insan vücuduna olumlu katkılarda bulunur. Enginar faydaları içinde bulunan antioksidanlar ve vitaminler sayesinde ortaya çıkmaktadır. Bu sayede toksinleri atarak vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir. Ayrıca enginar faydaları şu şekilde sıralanabilir;
- Kolesterolü dengeleyerek kalp ve damar sağlığına olumlu katkıda bulunması enginar faydaları arasında bulunan en önemli özelliklerdendir.
- Sindirim sistemi sorunları için iyi bir çözümdür. Midenin asit seviyesini dengede tutmayı sağlamaktadır. Bağırsakları temizlemekte de oldukça tavsiye edilen bir besindir. Şişkinlik ve hazımsızlık gibi problemleri de ortadan kaldırmaktadır.
- İçindeki antioksidanlar sayesinde kanı temizler. Ayrıca birçok organın toksinlerden arınmasına yardımcı olur.
- Zengin lif oranına sahip olmasıyla tokluk sağlamaktadır. Bu sebeple kilo kontrolü sağlamak isteyen kişiler tarafından da oldukça tercih edilmektedir.
- Karaciğer dostu olması enginar faydaları arasında en bilinen özelliklerdendir. Karaciğerinize faydalı olması açısından enginar detoksu yapabilirsiniz.
Enginar Detoksu Nasıl Yapılır?
Enginar detoksu sayesinde karaciğeriniz temizleyerek daha sağlıklı bir vücuda kavuşmanız mümkün olacaktır. 2 adet enginar sapını ve istediğiniz miktarda enginar sapını yarım litre suda kaynatmanız gerekmektedir. 10 dakika boyunca bekleyin. Ardından 4 limonun suyunu sıkarak ilave edin. 1 çay kaşığı zerdeçal ve 1 tatlı kaşığı bal ekleyerek içeceğinizi lezzetlendirebilirsiniz. 1 hafta boyunca tüketerek karaciğerinizin temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Fakat karaciğer ve böbrek hastalıkları gibi kronik bir rahatsızlığınız varsa bu detoksu doktor kontrolünde uygulamanız tavsiye edilmektedir.
Enginar Zayıflatır Mı?
Enginar içinde bulunan yüksek lif oranı sayesinde özellikle kilo kontrolü sağlamak isteyen kişiler tarafından tercih edilmektedir. Enginar zayıflatır mı sorusu da bu noktada devreye girmektedir. Enginar şişkinlik ve hazımsızlık gibi problemlerin oluşmasına engel olmaktadır. Kişide uzun süre tokluk sağlayarak kilo verme sürecine katkıda bulunmaktadır. Bu sebeple uzmanlar tarafından haftada en az 1 kere enginar tüketilmesi önerilmektedir.
Enginar Kaç Kalori?
Enginar kalori değeri de sağlıklı ve dengeli beslenmek isteyen kişiler tarafından oldukça merak edilmektedir. Enginar vitamin, mineral e lif açısından zengin olmasıyla diyet yemekleri arasında bulunmaktadır. Uzun süre tok hissetmemizi sağlayarak kilo vermeye yardımcı olmaktadır. Metabolizmayı hızlandıran yapısı sayesinde de çoğu kişinin favori besinleri arasında bulunmaktadır. Özellikle zeytinyağlı tarifi ile gönülleri fetheden enginarın yaklaşık 1 porsiyonu 150 kaloridir.
Enginar Fiyatı Ne Kadar?
Enginar fiyatı da enginarın mükemmel özelliklerini öğrenen çoğu kişi tarafından araştırılmaktadır. Gittikçe daha da popüler hale gelen bu sebzenin fiyatı özellikle mevsimlere ve hasat durumuna göre değişiklik göstermektedir. Soyulmuş ve ayıklanmış olması da enginar fiyatı için belirleyici bir etkendir. Marketlerde ve pazarlarda kolayca bulabileceğiniz enginarın fiyatı 1 tanesi için 5 ile 10 lira arasında değişmektedir.