Kivinin Faydaları Nelerdir? Kivi Neye İyi Gelir?
Kivi kış aylarında tüketilen ve oldukça sevilen bir meyvedir. Kivi faydalarıyla ve lezzetiyle de oldukça tercih edilmektedir. Peki, kivi faydaları nelerdir? Kivi neye iyi gelir? Kivi ne kadar tüketilmeli? İşte merak edilenler...
Kivi kış aylarının en sevilen meyvelerindendir. Özellikle güzel kokusu ve lezzetiyle oldukça tercih edilmektedir. Kivi faydaları sayesinde de birçok kişinin merak konusu haline gelmiştir. Kivi faydaları arasında özellikle bağışıklığı güçlendirmesi ve hastalıklara karşı koruması yer almaktadır. Kivi günde kaç tane tüketilmeli ve kivi faydaları nelerdir soruları için yazının devamını takip edebilirsiniz.
Kivi Faydaları Nelerdir?
İçinde C, K ve E vitamini bulunduran kivi antioksidan deposu olmasıyla da oldukça dikkat çekmektedir. Çoğu kişi tarafından sevilerek tüketilen bu meyve insan sağlığına birçok yarar sağlamaktadır. Kivi faydaları nedeniyle çoğu uzman doktorun ve diyetisyenlerin tavsiye ettiği bir meyvedir. Kivi faydaları için şu maddeler sıralanabilir;
Yüksek oranda lif içerir.
Potasyum, magnezyum ve çinko gibi mineraller bakımından oldukça zengindir.
İçinde bulundurduğu C vitamini sayesinde hastalıklara karşı korur. Çocuklarda astım ve benzeri hastalıklar sonucu oluşan hırıltıyı engeller.
Sindirim problemlerine iyi gelir. Hazımsızlık ve şişkinlik belirtilerini hafifletir.
Hamilelerde bebeğin gelişmesini sağlamaktadır.
Çocuklarda büyümeyi ve gelişmeyi destekler.
Cilde olan faydalarıyla da kivi oldukça tercih edilmektedir. Cildi pürüzsüzleştirir ve yumuşaklık sağlar.
Tansiyon hastalığına karşı koruma sağlar ve kan basıncını düzenler.
Kalp sağlığı için oldukça faydalıdır.
Kilo kontrolü sağlamak isteyen kişilere yardımcı olur.
Kivide Hangi Vitaminler Bulunur?
Kivi faydaları içinde bulunan vitaminler sayesinde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle çoğu kişi kivide hangi vitaminler bulunur sorusunu araştırmaktadır. İşte kivide hangi vitaminler var sorusuna cevaplar;
Magnezyum
Kalsiyum
E vitamini
Çinko
Demir
Potasyum
Fosfor
A vitamini
K vitamini
Folik asit
Omega-3
Günde Ne Kadar Kivi Tüketilmeli?
Kivi hem faydaları sayesinde hem de lezzetiyle vazgeçilmez bir meyvedir. Fakat aşırı tüketimi sonucunda bazı yan etkileri ortaya çıkabilir. Bu sebeple günde kaç tane kivi tüketilmeli sorusu merak edilmektedir. Günde 2 tane kivi tüketmek sağlık açısından fayda sağlamaktadır. Bu sayı bazı durumlarda 4'e kadar çıkabilir. Fakat 4'ten fazla kivi tüketmek vücut için sağlıklı olmayacaktır.
Kivi Kaç Kalori
Kivi zayıflamak isteyenler tarafından da tercih edilen bir meyvedir. Bu sebeple kivi kalori değeri merak edilmektedir. 1 adet kivi ortalama 55-60 kalori civarındadır. Hem metabolizmayı çalıştırması hem de düşük kalorili olması sağlıklı beslenmek isteyenler tarafından tercih edilmesine olanak sağlamaktadır.
Hamileler Kivi Yiyebilir Mi?
Kivi özellikle hamilelere tavsiye edilen bir meyvedir. Hamileler kivi yiyebilir mi? Kivi farklı bir tada sahip olmasıyla hamileler tarafından tüketilmekte endişe edilse de normal miktarda kivi tüketmenin anneye veya bebeğe zarardan çok faydası olacaktır.
Bebeklere Kivi Ne Zaman Verilir?
Bebeklere genellikle 6 aydan önce kivi verilmesi tavsiye edilmez. Kivi bebeklere ne zaman verilir? Özellikle hassas mideye ve bağırsaklara sahip olduklarından bu lifli meyveyi kolayca sindiremeyeceklerdir. İçinde bulunan C vitamini nedeniyle oldukça asidik bir yapıya sahiptir. Bu sebeple bebeklerin midesini tahriş edebilir. 6 aydan önce verildiğinde alerjik tepkimeler ortaya çıkabilir. Tehlikeli sonuçlar doğurmaması açısından uzmanlar tarafından tavsiye edilmemektedir. 6 aydan sonra ufak ufak tattırmaya başlayabilirsiniz.