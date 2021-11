Kivinin Faydaları Nelerdir? Kivi Neye İyi Gelir?

Kivi Faydaları Nelerdir?







Kivide Hangi Vitaminler Bulunur?



Günde Ne Kadar Kivi Tüketilmeli?





Kivi Kaç Kalori



Hamileler Kivi Yiyebilir Mi?

Bebeklere Kivi Ne Zaman Verilir?

Kivi kış aylarının en sevilen meyvelerindendir. Özellikle güzel kokusu ve lezzetiyle oldukça tercih edilmektedir.sayesinde de birçok kişinin merak konusu haline gelmiştir.arasında özellikle bağışıklığı güçlendirmesi ve hastalıklara karşı koruması yer almaktadır.vesoruları için yazının devamını takip edebilirsiniz.İçinde C, K ve E vitamini bulunduran kivi antioksidan deposu olmasıyla da oldukça dikkat çekmektedir. Çoğu kişi tarafından sevilerek tüketilen bu meyve insan sağlığına birçok yarar sağlamaktadır. Kivi faydaları nedeniyle çoğu uzman doktorun ve diyetisyenlerin tavsiye ettiği bir meyvedir.çin şu maddeler sıralanabilir;Yüksek oranda lif içerir.Potasyum, magnezyum ve çinko gibi mineraller bakımından oldukça zengindir.İçinde bulundurduğu C vitamini sayesinde hastalıklara karşı korur. Çocuklarda astım ve benzeri hastalıklar sonucu oluşan hırıltıyı engeller.Sindirim problemlerine iyi gelir. Hazımsızlık ve şişkinlik belirtilerini hafifletir.Hamilelerde bebeğin gelişmesini sağlamaktadır.Çocuklarda büyümeyi ve gelişmeyi destekler.Cilde olan faydalarıyla da kivi oldukça tercih edilmektedir. Cildi pürüzsüzleştirir ve yumuşaklık sağlar.Tansiyon hastalığına karşı koruma sağlar ve kan basıncını düzenler.Kalp sağlığı için oldukça faydalıdır.Kilo kontrolü sağlamak isteyen kişilere yardımcı olur.içinde bulunan vitaminler sayesinde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle çoğu kişikivide hangi vitaminler bulunur sorusunu araştırmaktadır. İştesorusuna cevaplar;MagnezyumKalsiyumE vitaminiÇinkoDemirPotasyumFosforA vitaminiK vitaminiFolik asitOmega-3Kivi hem faydaları sayesinde hem de lezzetiyle vazgeçilmez bir meyvedir. Fakat aşırı tüketimi sonucunda bazı yan etkileri ortaya çıkabilir. Bu sebeplesorusu merak edilmektedir. Günde 2 tane kivi tüketmek sağlık açısından fayda sağlamaktadır. Bu sayı bazı durumlarda 4'e kadar çıkabilir. Fakat 4'ten fazla kivi tüketmek vücut için sağlıklı olmayacaktır.Kivi zayıflamak isteyenler tarafından da tercih edilen bir meyvedir. Bu sebepledeğeri merak edilmektedir. 1 adet kivi ortalama 55-60 kalori civarındadır. Hem metabolizmayı çalıştırması hem de düşük kalorili olması sağlıklı beslenmek isteyenler tarafından tercih edilmesine olanak sağlamaktadır.Kivi özellikle hamilelere tavsiye edilen bir meyvedir.Kivi farklı bir tada sahip olmasıyla hamileler tarafından tüketilmekte endişe edilse de normal miktarda kivi tüketmenin anneye veya bebeğe zarardan çok faydası olacaktır.Bebeklere genellikle 6 aydan önce kivi verilmesi tavsiye edilmez.Özellikle hassas mideye ve bağırsaklara sahip olduklarından bu lifli meyveyi kolayca sindiremeyeceklerdir. İçinde bulunan C vitamini nedeniyle oldukça asidik bir yapıya sahiptir. Bu sebeple bebeklerin midesini tahriş edebilir. 6 aydan önce verildiğinde alerjik tepkimeler ortaya çıkabilir. Tehlikeli sonuçlar doğurmaması açısından uzmanlar tarafından tavsiye edilmemektedir. 6 aydan sonra ufak ufak tattırmaya başlayabilirsiniz.