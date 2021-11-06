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Jojoba Yağı Faydaları Nelerdir? Jojoba Yağı Nasıl Kullanılır?

Jojoba yağı çoğu kişi tarafından merak edilen bir yağdır. Özellikle kozmetik ve bakım sektöründe tercih edilen jojoba yağı faydalarıyla ve kullanım alanlarıyla gündeme gelmektedir. Peki, jojoba yağı faydaları nelerdir? Jojoba yağı neye iyi gelir? Jojoba yağı saça ve cilde faydaları nelerdir? İşte merak edilenler...

Ekleme: 6.11.2021 - 15:00 Güncelleme: 6.11.2021 - 15:08 / Editör: Ozge Selin
Jojoba Yağı Faydaları Nelerdir? Jojoba Yağı Nasıl Kullanılır?
Jojoba yağı birçok alanda kullanılan mucizevi yağlardan biridir. Özellikle cilt bakımı ve kozmetik alanında tercih edilmektedir. Bu sebeple çoğu kişi jojoba yağı ne işe yarar ve jojoba yağı faydaları sorularının cevaplarını merak etmektedir. Jojoba yağı nasıl kullanılır ve jojoba yağı faydaları için yazının devamını takip edebilirsiniz.

Jojoba Yağı Faydaları Nelerdir?


Jojoba yağı saç ve cilt bakımı için oldukça önemli bir yağdır. Cildi ve saçı nemlendirmek için kullanılan ürünler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Jojoba yağı faydaları için şu maddeler sıralanabilir;

-Jojoba yağı makyajı temizleyerek cildi derinlemesine temizler.

-Sivilceleri ve lekeleri gidermeye yardımcı olur.

-Cildi besleyerek pürüzsüz ve canlı bir görünüm sağlar.

-Cilt kırışıklıklarının giderilmesine yardımcı olur. Yaşlanma belirtilerini geciktirir.

-Cilde esneklik kazandırır.

-Selülit problemine karşı etkilidir.




Jojoba Yağı Neye İyi Gelir?


Özellikle kuruyan ve çatlayan derileri yumuşatarak onarılmasını sağlamaktadır. Hamilelikte çatlak oluşmasını önler. Yaşlanma belirtilerini geciktirir ve kırışıklıkların azalmasını sağlar. Jojoba yağı neye iyi gelir? Jojoba yağı saç köklerini onarır ve saç dökülmesini engeller. Kepek oluşumuna ve egzamaya iyi gelmesi de jojoba yağı faydaları arasında bulunmaktadır.


Jojoba Yağı Saça Faydaları


Jojoba yağı saça faydaları sebebiyle de oldukça tercih edilmektedir. Saçları hızlı bir şekilde uzatarak parlaklık kazandırır. Duştan önce saça maske şeklinde uygulandığında duş sonrası yumuşak ve elektriklenmeyen saçlara sahip olmanız mümkün olacaktır.


Jojoba Yağı Cilde Faydaları


Jojoba yağının en yaygın kullanımı cilt üzerinedir. Jojoba yağı cilde faydaları arasında akne ve lekeleri iyi gelmesi ilk sırada yer almaktadır. Jojoba yağı makyaj çıkarmada da oldukça işe yaramaktadır. Cilde zarar vermeden bütün kalıntılardan arınmasını sağlar.


Jojoba Yağı Nasıl Kullanılır?


Jojoba yağı genellikle saça ve cilde uygulanmaktadır. Bu noktada jojoba yağı nasıl kullanılır sorusu oldukça merak edilmektedir. Jojoba yağı saça gece yatmadan önce sürüldüğünde oldukça olumlu etkiler ortaya çıkacaktır. Ayrıca yağınızı şampuanınıza veya saç kreminize karıştırarak düzenli kullanımını sağlayabilir ve etkisini arttırabilirsiniz. Jojoba yağı cilde de maske olarak kullanılabilir. Nemlendirici kremlerinizin içine ekleyebileceğiniz gibi pamuğunuza damlatarak makyaj çıkarmak için de kullanabilirsiniz.





Jojoba Yağı Fiyatı Ne Kadar?


Jojoba yağından maksimum fayda sağlamak için yağın organik ve doğal olmasına dikkat edilmelidir. Cam şişede satılmayan güneşte beklemiş ve doğallığından şüphe ettiğiniz yağları kullanmanız halinde birçok sorunla karşılaşabilirsiniz. Bu noktada jojoba yağı fiyatı da oldukça merak edilmektedir. Marketlerde ve aktarlarda kolayca bulabileceğiniz jojoba yağının fiyatı 25-40 lira arasında değişmektedir.

Jojoba Yağı Zararları


Jojoba yağı tehlikeli yan etkiler bulunduran bir yağ değildir. Jojoba yağı zararları alerjik bünyeye sahip kişilerde ortaya çıkabilmektedir. Bunun dışında herhangi bir zararı olduğu tespit edilmemiştir. Jojoba yağı kullanıp kullanmama konusunda endişeliyseniz mutlaka alanında uzman bir doktora danışarak tavsiye alabilirsiniz.

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