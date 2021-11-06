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Göz Seğirmesi Neden Olur? Nasıl Geçer?

Göz seğirmesi genellikle çoğu kişi tarafından rahatsız edici bir durumdur. Göz seğirmesi meydana geldiğinde göz seğirmesi neden olur sorusu oldukça merak edilmektedir. Peki, göz seğirmesi neden olur? Göz seğirmesi nasıl geçer? İşte göz seğirmesi tedavisi ve merak edilenler...

Ekleme: 6.11.2021 - 09:11 Güncelleme: 6.11.2021 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Göz Seğirmesi Neden Olur? Nasıl Geçer?
Göz seğirmesi çoğu kişinin yaşadığı basit bir rahatsızlıktır. Bu sebeple çoğu kişi göz seğirmesi neden olur sorusunun cevabını merak etmektedir. Göz seğirmesi genelde basit bir rahatsızlık olarak görülse de altında bazı problemler de yatıyor olabilir. Göz seğirmesi neden olur ve göz seğirmesi nasıl geçer soruları bu konuda önemli bir yer tutmaktadır.


Göz Seğirmesi Nedir?


Göz seğirmesi genellikle çoğu kişi tarafından farklı isimlerle adlandırılmaktadır. Göz seğirmesi ortaya çıktığında çoğu kişi bu durumu göz ardı etmektedir. Fakat göz seğirmesi problemi sıklıkla karşılaşılan bir durumsa mutlaka uzman bir doktora danışılması tavsiye edilmektedir. Göz seğirmesi nedir sorusuna verilecek en basit cevap olarak göz kaslarında meydana gelen ve tekrarlayan spazmlar denilebilir.

Göz Seğirmesi Neden Olur?


Göz seğirmesi göz kapağında bulunan kasların spazmı sonucunda oluşmaktadır. Göz seğirmesi neden olur sorusu bu durumu yaşayan kişiler tarafından oldukça merak edilmektedir. Genellikle birkaç dakika sürüp kendiliğinden geçse de sık tekrar ettiği durumlarda kişilerin hayat kalitesini olumsuz etkileyebilir. Çevresel faktörlerden kaynaklanan göz seğirmeleriyle daha sık karşılaşılmaktadır. Bu sebeple göz seğirmesinin neyden kaynaklandığı önemli bir konudur. Göz seğirmesi neden olur için işte cevaplar;

-Gözde meydana gelen kasılmalar

-Stresli hayat

-Görme bozuklukları

-Alerjik tepkiler

-Göz kuruluğu

-B12 eksikliği

-Kornea çizikleri

-Yorgunluk

-Güneş ve rüzgâr gibi dış etkenler

-Göz kapağının zorlanması

-Kullanılan ilaçların yan etkileri

-Alkol ve sigara gibi alışkanlıklar





Göz Seğirmesi Nasıl Geçer?


Göz seğirmesi genellikle basit bir problem olarak görülmektedir. Kendiliğinden kolayca geçtiği için çoğu kişi bu durumu göz ardı etmektedir. Fakat bazı kişilerde bu durum sık tekrar ederek rahatsız edici bir hale gelmektedir. Kendi kendinize uygulayacağınız yöntemlerle kas spazmından kolayca kurtulabilirsiniz. Fakat çok sık tekrar eden bir durum söz konusuysa mutlaka alanında uzman bir doktordan yardım almanız gerekmektedir. Göz seğirmesi nasıl geçer sorusu için işte cevaplar;

-Televizyon, telefon ve bilgisayara uzun süreler boyunca bakmak göz seğirmesi problemine yol açabilmektedir. Bu sebeple ekran süresinde kısıtlamaya gidilmeli veya dinlendirici gözlükler kullanılmalıdır.

-Uykusuzluk yaşandığı zamanlarda da genellikle göz seğirmesi problemi ortaya çıkmaktadır. Uykunun iyi alınması bu problemin sıklığını azaltacaktır.

-Göz kuruluğu da göz seğirmesine neden olan etmenlerdendir. Bu noktada doktor tarafından verilen damlaların kullanılması gerekmektedir.

-Uzun süre hareketsiz kalındığında da bu problem ortaya çıkabilmektedir. Düzenli egzersiz sayesinde rahatlıkla bu durumdan kurtulabilirsiniz.




Göz Seğirmesi Tedavisi


Göz seğirmesi tedavisi için genellikle önce altta yatan ana problemin çözülmesi gerekmektedir. Genellikle çok ciddi olmayan sorunlar sebebiyle doktor tarafından verilecek ilaçlarla bu rahatsızlık kolayca geçmektedir. Özellikle göz kuruluğuna bağlı olarak gelişen bir göz seğirmesi rahatsızlığı varsa uygun damlaların dikkatli ve düzenli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Çok nadirde olsa göz seğirmesinin altında bazı sorunlar da yer alabilir. Bu nedenle göz seğirmesi tedavisi için zaman zaman cerrahi operasyonlara da başvurulmaktadır.
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