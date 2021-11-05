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Hindistan'da koronavirüs salgını gölgesinde ışık festivali

Hindistan'da en önemli festivallerden biri olan Diwali Festivali, koronavirüs salgınının gölgesinde kutlanıyor.

Ekleme: 5.11.2021 - 02:08 Güncelleme: 5.11.2021 - 02:14 / Editör: Ozge Selin
Hindistan'da koronavirüs salgını gölgesinde ışık festivali
Resmi olarak 35 milyondan fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ve 450 binden fazla ölümle salgından en kötü etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da ışık festivali Diwali heyecanla karşılandı.

VAKA SAYILARI ARTABİLİR
Başkent Yeni Delhi'de büyük kalabalıkların festival öncesinde pazarları doldurmasının ardından yetkililer, bu tür eylemlerin vaka sayılarında artışa sebep olarak Hindistan'ın sağlık sistemini zor duruma sokabileceğini belirtti.

HALKA REHAVET UYARISI YAPILDI
BBC'nin haberine göre ülkede, mayıs ayında günlük 400 binlere ulaşan vaka sayıları son dönemde 10 binlere gerilemiş olsa da uzmanlar üçüncü bir dalganın kaçınılmaz olduğunu söyleyerek halkı rehavete karşı uyardı.

HAVAİ FİŞEKLER, HAVA KİRLİLİĞİNİ ARTIRIYOR
Öte yandan, kutlamalar sırasındaki havai fişek kullanımının her yıl hava kirliliği seviyelerini kötüleştirdiği bildirildi.

Hava kirliliğinin tehlikeli seviyelere yükseldiği ve kalın bir sis örtüsüyle kaplanan Delhi'de, bu durumun daha kötüye gittiği ifade edildi.

Diwali'den önce birkaç eyalet havai fişek kullanımına tamamen veya kısmi yasaklar getirdi.

DWALİ FESTİVALİ NE ANLAMA GELİYOR
Işığın karanlığa ve iyiliğin kötülüğe karşı zaferini sembolize etmek için insanların kandil ve mumlar yaktığı ışık festivali Diwali, bazıları için de yeni bir yılın başlangıcını işaret ediyor.

Tarihi ayın konumuna göre her yıl değişen festival, genellikle ekim-kasım aylarına denk geliyor ve bu yıl 4 Kasım'da kutlanıyor.
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