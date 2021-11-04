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Hıçkırık Neden Olur? Hıçkırık Nasıl Geçer?

Hıçkırık genellikle sık görülen ve kendiliğinden geçen bir rahatsızlıktır. Fakat bazı durumlarda hıçkırık uzun sürmekte ve hayatı olumsuz etkileyebilmektedir. Peki, hıçkırık neden olur? Hıçkırık nasıl geçer? Hıçkırığa ne iyi gelir? İşte merak edilenler…

Ekleme: 4.11.2021 - 14:12 Güncelleme: 4.11.2021 - 14:22 / Editör: Ozge Selin
Hıçkırık Neden Olur? Hıçkırık Nasıl Geçer?
Hıçkırık genellikle yemeklerden sonra ortaya çıkan ve çoğu kişinin en az bir kere yaşadığı bir reflekstir. Diyaframda bulunan kasların aniden ve istem dışı bir şekilde hareket etmesiyle hıçkırık ortaya çıkar. Kısa bir süre sonra kendiliğinden geçebilen bu refleks bazen dakikalar boyunca sürebilmektedir. Bu sebeple çoğu kişi hıçkırık nasıl geçer ve hıçkırığa ne iyi gelir gibi soruları merak etmektedir. Ayrıca hıçkırık meydana geldiğinde çoğu kişi bunun neden meydana geldiğini bilmemektedir. Bu sebeple hıçkırık neden olur sorusu da merak edilen konular arasında yer almaktadır. Hıçkırığın altında yatan nedenler bazen zatürre, stres, sinir sistemi rahatsızlıkları ve hava yutulması sonucunda olabilmektedir. Hıçkırık neden olur ve hıçkırık nasıl geçer soruları için yazımızın devamını takip edebilirsiniz.




Hıçkırık Neden Olur?


Hıçkırık genellikle stres, kaygı ve üzüntü sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında yemek yerken hava yutulması sonucunda da oluşabilmektedir. Bazen uzun süreler boyunca devam ettiğinden çoğu kişi hıçkırık neden olur sorusunun cevabını merak etmektedir. Hıçkırık sık sık tekrarlayan bir hale geldiğinde hayat kalitesini oldukça olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple hıçkırık nedenleri hakkında bilgi sahibi olarak hıçkırığa çözüm bulabiliriz. Hıçkırık neden olur sorusu için şu maddeler sıralanabilir;

- Gazlı içecekler
- Alkol ve sigara
- Kullanılan ilaçlar
- Sinir sistemi rahatsızlıkları
- Heyecan, korku ve stres gibi ani duygu değişimleri
- Metabolizma rahatsızlıkları
- Kronik rahatsızlıklar
- Baharatlı gıdalar
- Travmalar
- Hızlı yemek yemek
- Kalp-damar hastalıkları
- Antidepresanlar
- Astım
- Alerji

Hıçkırık Nasıl Geçer?


Hıçkırık uzun süreler boyunca devam ettiğinde genellikle çoğu kişi hıçkırık nasıl geçer sorusunun cevabını araştırmaktadır. Hıçkırığı kolayca geçirebilmek için genelde nefes egzersizleri önerilmektedir. Hıçkırık nasıl geçer sorusu için şu maddeler önerilebilir;

-Nefesi kısa bir süreliğine tutarak tam hıçkırık geldiğinde nefesi yutmak işe yarayan yöntemler arasında bulunmaktadır.
- Toz şeker yemek de hıçkırığı geçirdiği söylenen besinler arasındadır.
-Dili dışarı çıkartıp çekmek de hıçkırığın geçmesine fayda sağlayacaktır.
- Kese kâğıdının içine bir süre nefes alıp vererek karbondioksit alımınızı arttırmalısınız. Böylece kolaylıkla hıçkırığınız geçecektir.
- Kolonya koklamak da bu konuda size yardımcı olacaktır.
- Derin ve hızlı hızlı nefes almanız hıçkırığın geçmesine fayda sağlayacaktır.




Bebeklerde Hıçkırık Neden Olur?


Bebeklerde hıçkırık çok daha fazla rastlanılan rahatsız edici bir durumdur. Bu durum bebeklerin sürekli huzursuz hissetmesine neden olmaktadır. Bebeklerde hıçkırık neden olur sorusuna midenin hızla büyümesi verilecek ilk cevap olabilir. Ayrıca küçük mideye sahip olunması, emerken hava yutulması ve gaz sorunları sonucunda bebeklerde hıçkırık meydana gelebilmektedir. Bebeklerde hıçkırık sorununun giderilmesi için birkaç yöntem bulunmaktadır. Reflü yastıkları uzmanlar tarafından önerilen ilk yöntemdir. Fakat bu hıçkırığın yanında kusma sorunu da ortaya çıkıyorsa bebeğinizde reflü de ortaya çıkmış olabilir bu sebeple alanında uzman bir doktora başvurmanız gerekmektedir.
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