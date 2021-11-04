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Can Gürzap Kimdir? Can Gürzap Kaç Yaşında? Kurtlar Vadisi'nin Davut'u Can Gürzap Nereli?

Ünlü oyuncu Can Gürzap, 50. yaş gününü tiyatroda kutladı ve başrol oyuncusunun yaşı, hayatı gibi birçok detay araştırmaya konu oldu. Peki Can Gürzap Kimdir? Can Gürzap Kaç Yaşında? Kurtlar Vadisi'nin Davut'u Can Gürzap Nereli? İşte Can Gürzap'ın hayatı...

Ekleme: 4.11.2021 - 11:18 Güncelleme: 4.11.2021 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
Can Gürzap Kimdir? Can Gürzap Kaç Yaşında? Kurtlar Vadisi'nin Davut'u Can Gürzap Nereli?
Usta oyuncu Can Gürzap 50. yaş gününü tiyatro sahnesinde kutladı. Katıldığı bir televizyon programıyla gündeme gelen isimle ilgili olarak 'Can Gürzap kimdir? Can Gürzap kaç yaşında?' soruları yanıt aramaya başladı. İşte Kurtlar Vadisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi birçok yapımda oynayan Can Gürzap'ın hayatına dair detaylar...

Can Gürzap Kimdir?


Can Gürzap, 26 Mayıs 1944'te İstanbul'da doğmuş önemli bir Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, yazar, eğitmendir. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Koleji'ni tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve Oyuncu olarak görev yaptı.

Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 1978' de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu. Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı (Yorgun Savaşçı - 1993) da yapan sanatçı, halen kurucusu olduğu Dialog sunuculuk ve dil okulunda görev yapmakta, sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır. Sanatçı, 2004 yılında Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından Kristal Martı ödülüne layık bulunmuştur. Can Gürzap ayrıca League of Legends isimli oyun Azir isimli karakteri seslendirmiştir.


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