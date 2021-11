Ünlü oyuncu Can Gürzap, 50. yaş gününü tiyatroda kutladı ve başrol oyuncusunun yaşı, hayatı gibi birçok detay araştırmaya konu oldu. Peki Can Gürzap Kimdir? Can Gürzap Kaç Yaşında? Kurtlar Vadisi'nin Davut'u Can Gürzap Nereli? İşte Can Gürzap'ın hayatı...