Asma Yaprağı Nasıl Saklanır? Asma yaprağı derin dondurucuya nasıl konur?







Asma Yaprağı Salamura Nasıl Saklanır?



Asma Yaprağı Kuru Olarak Nasıl Saklanır?

Asma Yaprağı Derin Dondurucuda Nasıl Saklanır?

Asma Yaprağı Bozulur Mu?

Yaprak sarması Türk mutfağının en sevilen yemeklerindendir. Özellikle zahmetli bir yemek olmasıyla ve lezzetiyle aranılan bir yemek çeşidi haline gelmiştir. Günün her öğününde tüketilen yaprak sarması yapabilmek içinsorusu oldukça merak edilmektedir. Asma yaprağını farklı yöntemlerle saklayabilmek mümkündür. Asma yaprağı kuru, pişmiş veya salamura halinde saklanabilmektedir. Bazı yörelerde daha fazrklı saklama yöntemlerine de başvurulabilmektedir. Bu sebeplevesorusu için yazının devamını takip edebilirsiniz.İstediğimiz zaman yaprak sarmasını yapabilmek için yaprakların taze olmasına dikkat etmeliyiz. Bu şekilde daha lezzetli sarmalar ortaya çıkacaktır. Peki,Öncelikle bu yöntemde yaprakların sapları koparılmamalıdır. Kaynar suyun içine yaprakları kısa bir süreliğine koyarak bekletin. Ardından bir süzgeçle yaprakları kaynar sudan çıkartın. Yaklaşık 10 tane yaprak parlak tarafı üste gelecek şekilde koyularak alınmalıdır. Alınan destenin sonuna 1 çay kaşığı tuz ekilir ve sap kısımlar içe gelecek şekilde rulo yapılır. Tüm yaprakların bu şekilde sarılması gerekmektedir. Cam kavanozun içine rulolar düzgünce yerleştirilmelidir. 1 litre su için yaklaşık 200 gram tuz atılmalıdır. Kavanoz iyice dolduktan sonra yaprakların üstüne temiz bir parça konarak üste çıkması engellenir. Sıkıca kapağı kapatıldıktan sonra doğrudan güneş görmeyen bir yerde saklanır.Kuru bir şekilde kullanmak isteyen çoğu kişisorusunu sormaktadır. Kavanozunuzun yeterince büyük olması bu noktada önemlidir. Yapraklarınızı yıkamadan peçeteyle kurulayın. Sap kısımlarını keserek 10 tanesini üst üste koyun. Yaprakların parlak tarafı alta gelecek şekilde kavanoza koyun. İyice sıkıştırdığınız kavanoz sıkıca kapatılarak su dolu tencerede kaynatılır. Bu noktada kavanozların ters bir şekilde durmasına dikkat edilmelidir. Daha sonra yaprakları güneş görmeyen bir yere kaldırabilirsiniz.Asma yaprağını saklamak için genellikle çoğu işi dondurucu yöntemini tercih etmektedir. Bu sebeplesorusu sorulmaktadır. Bol suda yıkanan yaprakları süzerek 100 tanesini üst üste koymanız gerekmektedir. Daha sonra kaynar suya batırılır. Rengi değiştiğinde sudan çıkartılması gerekmektedir. Bu şekilde porsiyonlara ayrılarak poşetlenir. Poşetlenen asma yapraklarını derin dondurucuya kaldırarak uzun süreler saklanmasını sağlayabilirsiniz. Derin dondurucu yerine buzluğa konulması tercih ediliyorsa yaprakların arasına kaya tuzu eklenmelidir.Asma yaprağının şeklinden bozulup bozulmadığı anlaşılabilir.Asma yaprağı üzerinde lekeler ve çiller bulunuyorsa bu genellikle bozulduğu anlamına gelmektedir. Asma yaprağı bozulduğunda ayrıca ekşi bir şekilde kokmaktadır. Yaprağın bozulup bozulmadığı genellikle kolaylıkla anlaşılan bir durumdur. Bu nedenle doğru saklama koşulları uygulanmadığı zaman asma yaprağında bozulma meydana gelmektedir.