Uçuk Neden Olur? Dudakta Uçuk Nasıl Geçer?

Uçuk Neden Olur?

Uçuk Bulaşıcı Mıdır?

Uçuk Nasıl Geçer?

Uçuk Tedavisi

Uçuk genellikle virüsün deriye bulaşması sonucu oluşmaktadır. Genellikle bağışıklık sistemi düştüğü anda tekrar ortaya çıkan ve uzun süre geçmeyen bir iltihap problemidir. Çoğu zaman dudakta oluşan uçuk strese bağlı da oluşabilmektedir. Bu sebeplesorusuna birçok cevap verilebilir. Altta yatan sebepler bulunduktan sonra olaylıklagerçekleştirilebilir.sorusu için ise altta yatan sebebe bağlı olarak birçok yöntem bulunmaktadır.Uçuk genellikle dudak bölgesinde çıktığından çoğu kişisorusunu araştırmaktadır. Dudakta uçuk diğer türlerine göre çok daha çabuk geçmektedir. Enfeksiyon ortaya bir kere çıktıktan sonra o bölge ömür boyu içinde bu enfeksiyonu tutar. Güneş ışınları, stres veya hormon bozukluklararasında yer almaktadır.Genellikle en çok kaygı duyulan konulardan biri de uçuğun bulaşıcı olup olmadığı konusudur.Uçuk herhangi bir cilde temas ettiğinde bulaşma ihtimali çok yüksektir. Bu sebeple ortak makyaj malzemeleri ve kişisel bakım eşyalarından kaçınılması gerekmektedir.Uçuk genellikle kendiliğinden geçse bile bu durum oldukça uzun sürebilir. Bu sebeple çoğu kişisorusunun cevabını merak etmektedir. Çok uzun süre devam ettiğinde ve acı vermeye başladığında uçuk tedavisi için mutlaka bir doktora başvurulması gerekmektedir.sorusu için evde kolayca uygulayabileceğiniz doğal tedaviler şu şekildedir;- Süt: Pamuğa damlatacağınız birkaç damla süt sayesinde uçuğunuzun iyileşmesini sağlayabilirsiniz.- Nane Yağı: Nane yağı uçuğunuzun üzerindeki bakterileri yok etmekte oldukça işinize yarayacaktır. Kulak çubuğu yardımıyla dudaklarınıza sürerek rahatlama sağlayabilirsiniz.- Buz: Buzu bir beze sararak dudağınızın üstüne tutun. Hem kızarıklık hem de şişlik için oldukça faydalı olacaktır.- Siyah Çay: Demlenen poşet siyah çayı ilgili bölgeye kompres yaparsanız ağrınız hafifleyecektir.- Aloe Vera: Uçuğun yarattığı etkileri azaltmada oldukça önemlidir.- Sarımsak: Uçuk bulunan bölgenin temizlenmesini sağlayarak uçuğunuzu kurutabilirsiniz.- Diş Macunu. Sivilceleri de kurutma özelliğiyle bilinen diş macununun uçuk üzerinde de olumlu etkilere sahip olduğu söylenmektedir.- Bal: Balın içine limon veya sirke damlatarak uçuğunuza uygulayın.- Misket Limonu: Limon can acıtıcı olsa bile uçuğun kurumasını sağlayarak hızlıca geçirecektir.Uçuk genellikle kronik ve tekrar eden bir özelliğe sahiptir. Bu sebeple uzun süreler boyunca kalarak hayat kalitesini olumsuz etkilemektedir.de bu notada devreye girmektedir. Bir dermatoloji uzmanına danışarakhakkında bilgi alınması gerekmektedir.Genellikle uçuk ilacı olarak krem ve hap formundakiler tercih edilmektedir. Bu sayede kolayca iyileşme sağlanacaktır. Fakat uçuğun meydana getirdiği virüs hiçbir zaman tamamen vücuttan atılamaz. Sinir köklerine yerleşerek orda kalmaya devam eder.Bu sebeple bağışıklık sistemini korumak ve strese karşı çözüm bulmak bu durumu engelleyecektir.sorusu da son olarak merak edilenler arasında yer almaktadır. Uçuk genellikle 1 haftadan uzun süre durabilir. En fazla ise 3 haftaya kadar uzayabilmesi beklenmektedir.