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Kaza Namazı Nasıl Kılınır? Kaza Namazı Kaç Rekat?

Müslümanlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve akşam olmak üzere günde 5 vakit namaz kılmalıdır. Namazı kaçıran kişinin namaz vakti dışında namaz kılmasına kaza namazı denir. Namazlarını vakti dışında kılanlar kaza yaptı. Kaza için dua ederken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Peki Kaza Namazı Nasıl Kılınır? Kaza Namazı Kaç Rekat? İşte kaza namazı kılınışı ve okunacak dualar...

Ekleme: 27.11.2021 - 16:45 Güncelleme: 27.11.2021 - 16:49 / Editör: Ozge Selin
Kaza Namazı Nasıl Kılınır? Kaza Namazı Kaç Rekat?
Kaza namazı, vaktinde namaz kılınmadığında kılınır ve kaza namazının vaktinde kılınmalıdır. Namazlarını vaktinde tamamlayamayanlar, namazı kaçırırlar. Kada namazı günde 5 vakit namaz kılmaktan farklıdır. Hangi namaz kaçırılırsa kılınsın, o vakitte kılınan namazın kılınması ve buna göre niyet edilmesi gerekir. Peki Kaza Namazı Nasıl Kılınır? Kaza Namazı Kaç Rekat? İşte kaza namazının kılınışı ve okunacak dualar...

Kaza Namazı Nasıl Kılınır?


Namazlar sünnet ve farz olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Vakit namazlarında bu her iki bölümün de kılınması zorunludur. Ancak kaza namazlarında yalnızca farz rekatlarının kılınması zorunludur.

Kaza namazı kılınırken eğer sabah namazı ise, yalnızca iki rekat farzı kılınır. Bu rekatlar öğlen ve ikindi namazları için dörttür. Akşam namazının kazasında 3 rekat farzın kılınması gerekmektedir. Yatsı namazında ise, dört rekat farz kılınır. Ancak yatsı namazıyla birlikte vitir namazının da kaza edilmesi gerekmektedir. Vitir namazı, 3 rekat olarak kılınır.

Kaza namazı kılmak için belli bir zaman yoktur. Fakat genellikle vakit namazlarının sonrasında kılınması uygun bulunmaktadır. Buna göre öğlen namazını kılamayan bir kimse, ikindi namazı sonrasında öğlenin kazasını kılabilir.

Kaza namazları hakkındaki hükümler, hadislerde ve bazı ayetlerde belirtilmektedir. Ayetler, namazı kaçıran bir kimsenin, sonrasında namazı kılabileceğini belirtmektedir. Bizzat Hazreti Muhammed tarafından söylenen hadisler de bu düşünceyi doğrulamıştır. Kaza namazları, vakit namazlarının farzı gibi kılınmaktadır. Kılınma usulünde hiçbir değişiklik bulunmamaktadır.

Kaza Namazı Nasıl Kılınır? Kaza Namazı Kaç Rekat?


Kaza Namazı Niyeti Nasıl Edilir?


Örneğin öğlen namazı için 'Niyet ettim Allah rızası için öğlen namazının kazasını kılmaya' denilebilir. Bu şekilde niyet edildikten sonra namaz kılınabilir.

Kaza namazına bu şekilde niyet edildikten sonra, aynı niyetle çok sayıda kaza namazı kılınabilir. Örneğin birkaç öğlen vakti namazı kaçırılmışsa, tek sefer niyet edilerek art arda hepsi kılınabilmektedir.

Kaza namazı kılınırken, kişi hangi namazı kaza edeceğini hatırlamıyor olabilir. Bu durumda yine kaza namazı kılmak mümkündür. Niyet edilirken 'Niyet ettim Allah rızası için kazaya kalan son vakit namazı kılmaya' denilebilir. Veya daha önceki zamanlara ait kazalar kılınacak ise, 'Niyet ettim Allah rızası için vaktinde kılamadığım namazların kazasını kılmaya' denilir.


Kaza Namazı Ne Zaman Kılınır?


Kaza namazı vakit namazının kaçırılması ile kılınır. Kaza namazını kılmak için belirli bir vakit yoktur. Geçmiş namazını kaza etmek isteyenler dilediği vakit namazlarını kılabilir.

Kaza Namazı Kaç Rekat?


Kaza edilecek olan vakit namazının farzları ne şekilde kılınıyorsa yine aynı şekilde kaza namazında da kılınır.

Sabah namazı kazasının 2 rekât farzı kılınır,
Öğle namazı kazasının 4 rekât farzı kılınır,
İkindi namazı kazasının 4 rekât farzı kılınır,
Akşam namazı kazasının 3 rekât farzı kılınır,
Yatsı namazı kazasının 4 rekât farzı kılınır,
Vitir namazı kazasının 3 rekât aynen kılınır.

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