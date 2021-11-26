Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumunu açıkladı. Bugün ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Marmara ve Ege bölgelerinde yağmur ve şiddetli yağışların olması bekleniyor. Hafta sonu hava nasıl olacak? Cumartesi-Pazar hava durumu nasıl?

Bugün Hava Nasıl?



Hafta Sonu Hava Nasıl?



Cumartesi ve Pazar günleri hava durumunu merak edenler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son hava tahminini takip edebilirler. Peki? İştetahminleri…Marmara, Ege kıyıları ve kuzeyi, Antalya ve İskenderun Körfezi çevresi, Karadeniz'in doğu iç bölgesi, Anadolu'nun doğu bölgesi (Malatya hariç) ve Anadolu Güneydoğu Asya'nın doğusu yağışlı; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesiminde ve Karadeniz'in doğu yaylalarının iç kesimlerinde genel olarak yağmur ve sağanak, sulu kar ve kar olması bekleniyor. Bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Edremit Körfezi çevresinde yoğun yağış bekleniyor. Peki,Meteoroloji 5 günlük harita hava tahminini yayınladı. Cumartesi ve Pazar, ülke genelinde bulutlu ve yağmurlu olacak. Karadeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu ve doğu kesimlerinde bulutlu hava hakim olacak.Bugün öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ile Çanakkale ve Edremit Körfezi çevresinde şiddetli yağış beklendiği için yağış döneminde sel, sel, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz etkenlerden korunmaya özen gösterilmelidir.