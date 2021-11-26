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Hafta sonu hava nasıl olacak? Cumartesi-Pazar hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumunu açıkladı. Bugün ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Marmara ve Ege bölgelerinde yağmur ve şiddetli yağışların olması bekleniyor. Hafta sonu hava nasıl olacak? Cumartesi-Pazar hava durumu nasıl?

Ekleme: 26.11.2021 - 13:30 Güncelleme: 26.11.2021 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
Hafta sonu hava nasıl olacak? Cumartesi-Pazar hava durumu nasıl?
Cumartesi ve Pazar günleri hava durumunu merak edenler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son hava tahminini takip edebilirler. Peki Hafta sonu hava nasıl olacak? Cumartesi-Pazar hava durumu nasıl? İşte hafta sonu hava durumu tahminleri…

Hafta sonu hava nasıl olacak? Cumartesi-Pazar hava durumu nasıl?

Bugün Hava Nasıl?


Marmara, Ege kıyıları ve kuzeyi, Antalya ve İskenderun Körfezi çevresi, Karadeniz'in doğu iç bölgesi, Anadolu'nun doğu bölgesi (Malatya hariç) ve Anadolu Güneydoğu Asya'nın doğusu yağışlı; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesiminde ve Karadeniz'in doğu yaylalarının iç kesimlerinde genel olarak yağmur ve sağanak, sulu kar ve kar olması bekleniyor. Bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Edremit Körfezi çevresinde yoğun yağış bekleniyor. Peki, hafta sonu hava nasıl?

Hafta sonu hava nasıl olacak? Cumartesi-Pazar hava durumu nasıl?

Hafta Sonu Hava Nasıl?


Meteoroloji 5 günlük harita hava tahminini yayınladı. Cumartesi ve Pazar, ülke genelinde bulutlu ve yağmurlu olacak. Karadeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu ve doğu kesimlerinde bulutlu hava hakim olacak.

Kuvvetli Yağış Uyarısı Geldi

Bugün öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ile Çanakkale ve Edremit Körfezi çevresinde şiddetli yağış beklendiği için yağış döneminde sel, sel, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz etkenlerden korunmaya özen gösterilmelidir.
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