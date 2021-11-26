Devamsızlık Kaç Gün? Ortaokul ve Lise Devamsızlık Hakları

Devamsızlık Süresi Kaç Gün?

Devamsızlıktan Sınıfta Kalınır Mı?

Devamsızlık Kaç Gün Olursa Belge Alınmaz?

Hangi Kronik Rahatsızlıklar Okula Gitmeye Engel?

Çoğu öğrencinin ihtiyacı olduğu zamanlarda kullanması amacıyla verilen devamsızlık hakkı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Özürlü ve özürsüz olarak ikiye ayrılan devamsızlık hakları öğrencilerin ilgi odağı halindedir.vesorusu oldukça merak ediliyor.sorusu ve diğer merak edilenler için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Çoğu öğrenci tarafından sık sık sorulan sorulardan biri desorusudur. Eğitim sisteminde öğrencilere verilmiş haklar arasında bulunan devamsızlık hakkı oldukça merak edilen konulardandır. Devamsızlık hakkı özürsüz olarak 10 gündür. 20 gün ise özürlü devamsızlık hakkı bulunur. Toplam 30 gün olarak belirtilen bu süreç aşıldığında öğrencinin başarısız sayılması söz konusu olur. Fakat özel duruma sahip ve uzun süreli hastalıklar sonucunda hak tanınan devamsızlık süresi ise 60 gündür. Özel eğitim öğrencilerinin ise özürsüz devamsızlık hakkı 20 gün ve toplam devamsızlık süresi 70 gündür.Devamsızlık birçok öğrencinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu sebeple en sık sorulan sorular arasındasorusu yer alır. Devamsızlık hakkının aşılması durumunda devamsızlıktan sınıfta kalmak mümkündür. Bu sebeple devamsızlık konusunda dikkatli olmak büyük önem taşır.Devamsızlık hakkında en çok merak edilen sorulardan biri desorusudur. Devamsızlık süresi 5 günü geçtiği zaman teşekkür veya takdir belgesi alamazsınız. Ayrıca devamsızlık süreniz 30 günden fazlaysa başarısız sayılarak sene tekrar etmeniz gerekecektir. Devamsızlığın 5 günü geçmesiyle belge alamayacağını duyan çoğu öğrenci bu sebeple konu hakkında oldukça titiz davranıyor.Devamsızlıkta kronik hastaların devamsızlık hakkının daha fazla olması sebebiyle en merak edilen sorular arasındasorusu yer alır. Kronik hastalıklara sahip öğrencilerin okul gitmeye zorlanmadığı ve bu konuda kolaylık sağlandığı da belirtilenler arasında yer alıyor. İşte okula gitmeye engel olan kronik hastalıklar hakkında MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde;"Veliler okul müdürlüklerine başvurabilecekler. Kronik hastalığı olan çocuklar devamsız sayılmayacak. Bunlar Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar. Çok zorlamıyoruz veliyi, tereddütü olan varsa rapor alarak başvurabilecek. Aile hekiminden de raporu alabilirler. Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği kriterler bağlamında biz bu imkanı vereceğiz.""Okullarımız tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitimle açılıyor. Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olacak. Ancak yönetmelikte tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve Covid-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerimiz okula gelmeden EBA-TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebilecekler"