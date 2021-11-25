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Soya Faydaları Nelerdir? Soya Nasıl Kullanılır?

Soya faydaları sebebiyle çoğu kişinin merak ettiği besinlerdendir. Soya faydaları ve soya nasıl kullanılır sorusu bu sebeple sık sık araştırılır. Peki, soya faydaları nelerdir? soya ne işe yarar? Soya nasıl kullanılır? İşte merak edilenler...

Ekleme: 25.11.2021 - 15:36 Güncelleme: 25.11.2021 - 15:40 / Editör: Ozge Selin
Soya Faydaları Nelerdir? Soya Nasıl Kullanılır?
Soya faydaları açısından oldukça etkili olsa da çoğu kişi onu lezzetiyle ve yemeklere verdiği aroma sayesinde tanır. Fakat soya faydaları açısından da büyük önem taşır. Bu sebeple soya ne işe yarar ve soya neye iyi gelir soruları oldukça merak edilir. Soya zararları nelerdir ve soya nasıl kullanılır sorularına cevap almak için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Soya Faydaları Nelerdir?


Soya faydaları sebebiyle çoğu kişinin merak ettiği besinler arasında yer alır. Soya mutfakta birçok tarifte kullanılmasına rağmen faydaları konusunda çoğu kişi bilgi sahibi değildir. Soya faydaları şu maddeler halinde sıralanabilir;
- Soya içindeki zengin protein sayesinde kemik ve kas gelişimine olumlu katkı sağlar. Özellikle veganlar tarafından kullanılan soya protein alımına büyük katkı sağlar.
- Metabolizmayı çalıştırmak için oldukça etkilidir. Bu sayede sindirim sorunlarını gidermeye yardımcı olur.
- İçinde bulunan antioksidanlar sayesinde toksinleri arındırmaya yardımcı olur.
- Lifli yapısı sayesinde sindirimi hızlandırır. Bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur.
- İçinde bulunan E vitamini sayesinde birçok fayda sağlar.
- Kolesterolü düzenlemeye yardımcı olur. Bu sayede kalp ve damar hastalıklarında da olumlu etkiler ortaya çıkarmaya yardımcı olur.
- Soya özellikle cilt üzerinde büyük etkilere sahiptir.
- Diyabet hastalığının belirtilerini azaltır ve oluşmasını önler.
- Bağırsaklardaki yapıyı korumaya yardımcı olur.
- Kanser riskini azaltmaya yardımcı olur.

Soya Faydaları Nelerdir?


Soya Fasulyesi Kalori


Soya kalori değeri de sık merak ediliyor. İçinde bol miktarda protein bulunduran soya oldukça faydalıdır. Soya potasyum, magnezyum, çinko, kalsiyum, demir ve folat mineralleri açısından da büyük katkı sağlar. Soyanın 100 gramı yaklaşık 150 kalori barındırır.

Soya Fiyatı Ne Kadar?


Soya fiyatı da sık sık sorulan sorular arasında yer alır. Soya kuru halinde satıldığında 1 kilogramı 20-30 lira arasında değişiklik gösterir. Soyayı aktarlarda veya marketlerde kolaylıkla bulabilirsiniz. Daha uygun fiyatlı halleri de bazı semt pazarlarında yer aşabilir.


Soya Faydaları Nelerdir?

Soya Zararları


Soya zararları aşırı tüketimi sonucunda ortaya çıkabilir. Bu sebeple en merak edilen konular arasında soyanın zararları bulunur. Soya D vitamini eksikliğine yol açabilir. Alerjik bünyeye sahip hassas kişilerin soy tüketimi konusunda dikkatli olması gerekir.

Soya Nasıl Kullanılır?


Soyanın ne olduğunu bilmeyen çoğu insan soya ne işe yarar ve soya nasıl kullanılır sorusuna cevap arar. Soya birçok kullanım alanına sahiptir. Soya süt, yoğurt, peynir, dondurma, hayvan yemi, ilaç, et, kahve, salça, sabun, plastik, alkol, yağ, margarin, un, ekmek, makarna, tarhana, leblebi ve mama yapımında kullanılır. Bu sebeple soyayı günlük hayatımızın birçok noktasında görmemiz mümkündür. Ayrıca soya sayesinde birçok ürün daha elde edilir. Özellikle vejetaryen ve veganların tercih etti tofu bu ürünlerin en çok tüketilenleri arasında yer alır. Soya unu, miso, soya fasulyesi yemeği ve soya sütü de soya sayesinde hazırlanan besinler arasında yer alır.
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