Larva Nasıl Bulaşır? Müslüme’nin Üzerindeki Larvalar Nereden Geldi?



Larva Nedir?





Larvalar Nerede Yaşar?





İnsan Vücudunda Larva Neden Olur?

Birçok Mersin’in Gülnar ilçesinde meydana gelen olaydan sonra küçük Müslüme’nin vücudunda larvaların ortaya çıkmasıyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Bu sebeplevesorusu sık sık sorulan sorular arasında yer alır. Türkiye’nin gündemine oturan olayla ilgili yeni gelişmelerin ortaya çıkmasıyla çoğu kişi larvalar hakkında araştırma yapmaya başladı. Belden aşağısı çıplak bir şekilde bulunan küçük kızın otopsi işlemleri sırasında vücudunda larvalar ortaya çıktı.vesorusu için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Küçük Müslüme'nin otopsisinin ardından yapılan çoğu kişve lsorusuna cevap aramaya başladı. Larvalar böceklerin ortaya çıkarken oluşturduğu yapılardır. Bazı hayvanların için büyük önem taşırlar. Mercanlar, midyeler için yayılmayı sağlayan önemli yapılar arasında yer alır. Genellikle su ve kara hayvanlarında karşılaşılır.Larvalar birçok yerden bulaşabilir. Bu sebeple en merak edilen sorular arasındavesorusu yer alır. Birçok besin çöpünde bulunabilir. Hayvan bakım alanları veya onların dışkılarıyla oluşan gübreler sebebiyle larva ortaya çıkar. Hayvan ve insanların dışkılarından da larvalar kolaylıkla bulaşabilir. Leşler ve cesetler üzerinden de larvalara sıklıkla rastlanılmaktadır. Bunun dışında hayvan kesim alanları, piknik yerleri, balık pazarları, çöpler sık sık larva bulunan alanlardır. Müslüme Yağal’ın üzerinde bulunan larvaların sonucunda bu konu oldukça araştırılmaya başlandı. Müslüme’nin kaybolduğu gece sıcaklığın 11 derece olduğu belirtildi. ÇÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Halil tarafından konuyla ilgili açıklama ise şu şekilde;-"İnsan vücut sıcaklığı 36-37 derecedir. 32-35 derecenin arasında hipodermiye girer. Vücut ısısı 28 derecenin altına düşünce kalp, sinir sistemi ve diğer organlar sağlıklı bir şekilde çalışamaz. Hipotermi tedavi edilmezse kalp ve dolaşım sistemi iflas eder ve ölümle sonuçlanır. 11 derece hissedilen hava koşullarında kendini koruması mümkün olmayan 3 yaşındaki çocuk, altına ıslatmışsa daha hızlı hipotermiye girer. 3 yaşındaki çocuğun bu koşullarda dağda 10 gece geçirmesini bırakın, 1-2 gece bile yaşaması pek olası değildir.-“24 saat içinde hayatını kaybeder. Yetişkin bir insan bu koşullarda kendini soğuktan korumak için çaba gösterir ama 3 yaşındaki bir çocuk için bu mümkün değil. Vücudunda darp ve yara izi yoksa ve larvalar da oluşmuşsa kaybolduktan en erken 24 saat içinde ölmüştür. Tabii kesin bir şey söylemek için adli otopsi raporundaki bulguları bilmem gerek."İnsan vücuduna larvaların neden bulaştığı çoğu kişi tarafından merak edilir. Birçok nedene bağlı olarak larvalar ortaya çıkabilir. Ev sinekleri tarafından larvalar bulaşabilir. Dışkı veya çöplerden gelen sinekler özellikle yara bulunan alanlarda yumurtlayabilir.