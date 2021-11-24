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Mavi Dil Hastalığı Nedir? Mavi Dil Hastalığı Belirtileri Nelerdir? Bue Tongue Virüsü Bulaşıcı Mı?

Mavi dil hastalığı hayvanlarda görülen ve ölümcül sonuçlar doğuran enfeksiyon hastalıklarındandır. Adana'da mavi dil hastalığı sebebiyle mahallelerin karantinaya alınmasıyla hastalık tekrar gündeme geldi. Peki, mavi dil hastalığı belirtileri nelerdir? Mavi dil hastalığı insanlara bulaşır mı? Mavi dil hastalığı nasıl geçer? İşte merak edilenler...

Ekleme: 24.11.2021 - 10:38 Güncelleme: 24.11.2021 - 10:43 / Editör: Ozge Selin
Mavi Dil Hastalığı Nedir? Mavi Dil Hastalığı Belirtileri Nelerdir? Bue Tongue Virüsü Bulaşıcı Mı?
Son zamanlarda sık sık gündeme gelmesi sebebiyle mavi dil hastalığı oldukça araştırılıyor. Mavi dil hastalığı nedir ve mavi dil hastalığı belirtileri nelerdir soruları sık sık araştırılır. Adana’nın yumurtalık ilçesinde karşılaşılan hastalıkla ilgili araştırmalar hızlanmaya başladı. Kaymakamlık tarafından hayvanların mahalleye giriş ve çıkışları yasaklandı. Mavi dil hastalığının görüldüğü iki mahallenin 10 kilometre yakınına kadar karantina uygulaması başlatıldı. Yaşanan bu olayların ardından endişelenen çoğu vatandaş mavi dil hastalığı nedir ve mavi dil hastalığı bulaşıcı mı sorusuna cevap aramaya başladı. Mavi dil hastalığı belirtileri hakkında daha fazla bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Mavi Dil Hastalığı Nedir?


Mavi dil hastalığı çoğu kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Adana’da görülmeye başlayan mavi dil hastalığı sebebiyle iki mahallede karantina uygulanmasıyla çoğu kişi mavi dil hastalığı nedir sorusu oldukça merak edildi. İlçeye bağlı olarak bulunan Asmalı ve Gökova Mahalleleri için karantina uygulaması başlatıldı. Mavi dil hastalığına rastlanılan iki mahallenin 10 kilometre ilerisinden başlayarak karantina uygulaması yapıldı.


Mavi Dil Hastalığı Nedir?


SİNEKLERDEN BULAŞIYOR

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde iki mahallenin karantina altına alınmasıyla beraber 10 kilometrelik alanda hayvanların giriş ve çıkışlarına yasak koyuldu. Mavi dil hastalığının ise sinekler aracılığıyla yayıldığı belirtildi. Hayvan sahiplerinin bilgilendirilmesinin ardından konuyla ilgili aşılama çalışmalarına başlandı. Mavi dil hastalığının sinekler ile bulaşan ve birçok hayvanda görülen iltihaplanmadır. Özellikle evcil hayvanlarda, koyun, keçi ve deve gibi hayvanlarda bu rahatsızlığa rastlanır.

Mavi Dil Hastalığı Belirtileri


Mavi dil hastalığı belirtileri çoğu kişi tarafından merak ediliyor. 40-42 derecelerde seyreden ateş mavi dil hastalığının en belirgin semptomları arasında yer alır. Ateşin ardından ise en çok rastlanan dudak emme belirtisidir. Dil ve dudakların şişerek mavileşmeye başlaması, sulu ve enfeksiyonlu burun akıntısı, ağız ve burunda meydana gelen kabuklu yaralar mavi dil hastalığı belirtileri arasında yer alır. Ağız ve burunda bulunan yaralar düzeldikten sonra deride kırmızılıklar görülmesi de bu belirtilerdendir. Ayrıca mavi dil hastalığı belirtileri olarak şu maddeler sıralanabilir;

- Tırnak aralarında gelişen yaralar
- İshal ve ishal belirtilerinin ardından gelişen ani ölüm
- Sığırlarda belirtiler çok hafif ilerlese de kuzularda ölüm riski %95 oranına çıkabilir.

Mavi Dil Hastalığı Nedir?

Mavi Dil Hastalığı İnsanlara Bulaşır Mı?


Adana’da karantinaya alınan mahalleleri duyan çoğu vatandaş endişelenerek mavi dil hastalığı insanlara bulaşır mı sorusunu sorar. Mavi dil hastalığı sığır, koyun, keçi ve deve gibi hayvanlarla bazı evcil hayvanlara bulaşır. Bunun dışında mavi dil hastalığı insanlara bulaşmaz.


Mavi Dil Hastalığı Tedavisi


Mavi dil hastalığı tedavisi bulunmaz. Bu sebeple çoğu kişi mavi dil hastalığı nasıl geçer sorusunu merak etse de bu hastalık için herhangi bir çözüm bulunmuyor.


Mavi Dil Hastalığı Ölümcül Mü?

Mavi dil hastalığı çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Birçok hayvanın rahatsızlanmasına sebep olan ve hayvanlar arasında bulaşıcı olan bu hastalık için çoğu kişi mavi dil hastalığı ölümcül mü sorusunu merak eder. Mavi dil hastalığı belirtileri görüldükten sonra 2-8 gün arasında hayvan ölümleri görülmeye başlar.


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