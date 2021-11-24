24 Kasım Borsa güne rekor seviyeden başladı!

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,11 puan ve yüzde 1,35 değer kazanarak1.808,67 puana yükseldi. Endeks böylece açılışta tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.Bankacılık endeksi yüzde 0,70 ve holding endeksi yüzde 1,28 artış kaydetti. Sektörendeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile metal ana sanayi, en çok kaybettirenyüzde 0,18 ile turizm oldu.BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre 1,66 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.784,56puana taşıdı.Analistler, dünya genelinde artan enflasyon baskısının destekleyici para politikalarınınbeklenenden önce uygulamadan kaldırılmasına neden olabileceği endişesiyle paypiyasalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve ABD'nin üçüncü çeyrekbüyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler,teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.820 puanın direnç, 1.720 seviyesinin destek konumundabulunduğunu bildirdi.