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24 Kasım Borsa güne rekor seviyeden başladı!

Türkiye'yi hedef alan spekülatif kur atakları ekonomiyi sekteye uğratamadı! Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,35 artışla 1.808,67 puandan başladı.

24 Kasım Borsa güne rekor seviyeden başladı!
Ekleme: 24.11.2021 - 10:19 Güncelleme: 24.11.2021 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
24 Kasım Borsa güne rekor seviyeden başladı!
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,11 puan ve yüzde 1,35 değer kazanarak
1.808,67 puana yükseldi. Endeks böylece açılışta tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,70 ve holding endeksi yüzde 1,28 artış kaydetti. Sektör
endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren
yüzde 0,18 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre 1,66 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.784,56
puana taşıdı.

Analistler, dünya genelinde artan enflasyon baskısının destekleyici para politikalarının
beklenenden önce uygulamadan kaldırılmasına neden olabileceği endişesiyle pay
piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve ABD'nin üçüncü çeyrek
büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler,
teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.820 puanın direnç, 1.720 seviyesinin destek konumunda
bulunduğunu bildirdi.
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