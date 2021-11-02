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Somon Nasıl Yapılır? Somon Nasıl Marine Edilir?

Somon balığı içindeki vitaminlerle ve lezzetiyle çoğu kişinin severek tükettiği besinlerdir. Somon nasıl yapılır ve somon faydaları bu sebeple merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Somon nasıl yapılır? Somon nasıl marine edilir? Somon tavada nasıl kızartılır? İşte merak edilenler…

Ekleme: 2.11.2021 - 14:14 Güncelleme: 2.11.2021 - 14:23 / Editör: Ozge Selin
Somon balığı diğer tüm balıklar gibi sağlığa oldukça faydalı bir balık türüdür. Sağlıklı ve dengeli beslenmek isteyen çoğu kişinin tercihi haline gelmiştir. Kalp ve damar sorunlarına iyi gelerek çoğu kişinin hastalık riskini azaltması somon faydaları arasındaki en belirgin özelliktir.
İçindeki omega-3 yağ asidi ve B12 vitamini beyin gelişimi açısından oldukça önemlidir. Somon bu sebeple akşam ve öğle yemeklerinde vazgeçilmez balık türlerinden biri haline gelmiştir. Somon balığı nasıl yapılır ve somon nasıl marine edilir gibi sorular da böylece merak konusu olmuştur. Somon balığı nasıl marine edilir ve daha fazlası için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.




Somon Balığı Faydaları


Somon balığı diğer tüm balıklar gibi omega-3 ve B12 vitamini açısından ok zengin bir yapıya sahiptir. Özellikle kalp-damar hastalıkları açısından çok faydalıdır.
Bağışıklık sistemini güçlendirerek kişiyi hastalılara karşı korur. Alzheimer, depresyon, kaygı bozuklukları gibi rahatsızlıkları engellemesi de somon balığı faydaları arasında yer almaktadır.

Somon Nasıl Marine Edilir?


İstediğiniz lezzete göre somon balığınıza uygun soslar hazırlayabilirsiniz. Somon diğer balıklara göre daha yağlı bir türdür. Hem bu yağı hafifletmek hem de mide rahatsızlığını önlemek için somon balığına yakışacak en güzel şey limon olacaktır. Limon, somon balığı nasıl marine edilir sorusuna en iyi cevaptır.

Limon suyunun içine biraz zeytinyağı ve tuz ilave ederek dolapta bekletmelisiniz. Bu şekilde beklettiğiniz somonu daha fazla yumuşamasına olanak vermeden pişirmek gerekmektedir. Aksi takdirde limonda bulunan asit somonu pişirebilir. Ayrıca kekik veya sarımsak kullanarak farklı aromalar da tarifinize ekleyebilirsiniz.



Tavada Somon Nasıl Kızartılır?



Öncelikle tavanın teflon olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Ayrıca yağı olabildiğince az koymanız da somon nasıl kızartılır konusunda dikkat etmeniz gereken püf noktalardandır. Güzelce marine ettiğimiz somonları tavaya koyarak 4 dakika kızartın. Daha sonra aynı şekilde diğer yüzünü çevirerek bir 4 dakika daha bekleyin.
Rengi krem ve bej bir hale gelene kadar pişmesini beklemelisiniz. Pişirme konusunda da dikkatli olmanız gerekmektedir. Eğer çok uzun süre ocakta tutarsanız somonunuz çok kuru bir hale gelebilir.




Somon Fırında Nasıl Yapılır?


Somon genellikle her şekilde pişirilen bir balıktır. Tavada, buharda, fırında ve füme şeklinde birçok pişirme yöntemi bulunmaktadır. Mutfaklarda en çok tercih edilen ise fırında yapılan somondur. Fırında somon nasıl yapılır sorusu bu sebeple merak edilmektedir. Borcam veya fırın tepsisine koyduğumuz somonu dilerseniz folyo kâğıtla sarabilirsiniz. 200 dereceye ayarladığınız fırına koyduğunuzda genellikle 13 dakika içinde pişecektir. Kurumasına izin vermeden sık sık kontrol etmeniz bu konuda önemlidir. Balığınızın kalınlığına göre bir iki dakika geç veya erken alabilirsiniz.
Ayrıca defne yaprağı çoğu kişinin tercih ettiği somon balığı faydaları arasında yer almaktadır. Somon balığı ızgara olarak da tercih edilen bir türdür. Izgara somon balığı nasıl sorusu için ise genellikle her bir yüzünü 4-5 dakika pişirmeniz gerekmektedir. Eğer diliminiz kalınsa duruma göre 1 veya 2 dakika uzatıp kısaltabilirsiniz.

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