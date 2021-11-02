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Roaccutane Nedir? Roaccutane Nasıl Kullanılır? Roaccutane Kullananların Yorumları Nelerdir?

Roaccutane, akne ve sivilce tedavisinde ilk başvurulan ilaçlardan biridir. Çoğu kişi memnun kalsa da yan etkilerinden şikayet edenlerin sayısı da maalesef az değildir. Peki Roaccutane Nedir? Roaccutane Nasıl Kullanılır? Roaccutane Kullananların Yorumları Nelerdir?

Ekleme: 2.11.2021 - 11:23 Güncelleme: 2.11.2021 - 11:26 / Editör: Ozge Selin
Roaccutane Nedir? Roaccutane Nasıl Kullanılır? Roaccutane Kullananların Yorumları Nelerdir?
Akne hapı olarak bilinen Roaccutane, kısa sürede iyileştirici etkisini gösterdiği için birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. Bu nedenle “Roaccutane Nasıl Kullanılır? Roaccutane Kullananların Yorumları Nelerdir?” soruları çok fazla araştırılır. Roaccutane kesinlikle bir doktor tarafından reçete edilmelidir. Aksi takdirde asla kullanılmamalıdır. Roaccutane iyileştirici etkilere sahip olduğu kadar bazı kişilerde yan etkilere de neden olabilir. Bu nedenle sizler için Roaccutane kullananların yorumlarını da bir araya getirdik.

Roaccutane Nedir?


Öncelikle Roaccutane nedir onu açıklayacağız. Roaccutane sivilce önleyici bir ilaçtır. Özellikle yüksek seviyeye ulaşmış sivilceleri tedavi etmek için kullanılır. Şiddetli akneleri de etkili bir şekilde tedavi edebilir ve içeriği izotretinoin etkisine sahiptir. Reçeteli bir ilaç olduğu için eczaneden reçetesiz satın alınamaz. Farklı faktörlere göre insanlar iltihaplı akne ve sivilceler görebilir. Roaccutane, diğer kremlerin tedavi edemediği bu cilt problemlerini çözebilir. Ancak Roaccutane doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Çünkü Roaccutane akne ve sivilceleri tamamen ortadan kaldırabilse de ciddi yan etkileri vardır. Bu nedenle tıbbi gözetim olmadan kullanılmamalıdır.

Roaccutane Nedir? Roaccutane Nasıl Kullanılır? Roaccutane Kullananların Yorumları Nelerdir?

Roaccutane Ne İçin Kullanılır?


Herkesin cilt tipi farklıdır. Özellikle yağlı cilt tipine sahip kişilerde ciddi akne ve akne sorunları görülmektedir. Bu durum kişilerin görmelerine engel olacağından psikolojik olarak da zarar verecektir. Çeşitli antibiyotikler kullanıldığında ancak sonuç alınamadığında, doktor Roaccutane reçete edecektir. Roaccutane ne işe yarar sorusuna ise basitçe sivilceleri tedavi ettiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte, akne tedavisi sırasında ciddi yan etki riski de yaratır. Roaccutane, akne ve akne tedavisinde son zamanlarda kaybolmayan devrim niteliğinde bir etki üretti. Roaccutane kısa sürede yok olmayacak sivilce ve sivilceleri kurutabilir. Bu anlamda birçok kişiyi memnun etmiştir. Ancak ciddi yan etki riski insanları her zaman tetikte tutar.

Roaccutane Nasıl Kullanılır?


Roaccutane sivilce hapları nasıl kullanılır sorusundan önce bir doktora danışılmalıdır. Birden fazla yan etkisi olan Roaccutane Akne Haplarının aktif bileşenlerinden herhangi birine alerjiniz varsa, Roaccutane Haplarını asla kullanmamalısınız. Roaccutane ile ilgili doktor tavsiyesi almadıysanız, hapın içindeki prospektüse başvurmalısınız. Roaccutane prospektüsünde, doluysanız kapsülleri almanız önerilir. Roaccutane kullanırken normal yiyecek ve içecek alabilirsiniz. Roaccutane Akne Haplarının 3 aydan fazla kullanılmaması önerilir.

Roaccutane Sivilce İzlerini Geçirir Mi?


Roaccutane bir sivilce ilacıdır. Roaccutane, önceki farklı tedaviler nedeniyle kaybolmaz ve ilerleyen akne için iyidir ve akne izlerini de hafifletebilir. Özellikle uzun yıllardır geçmeyen akne izleri Roaccutane sayesinde kaybolabilir.

Roaccutane Yan Etkileri Nelerdir?


Roaccutane yüksek dozda A vitamini içerir. Bu nedenle daha önceki çalışmalar bazı kişilerde psikoz ve şizofreniye neden olabileceğini göstermiştir. Ayrıca Roaccutane depresyon, bipolar bozukluk ve anksiyete gibi psikolojik sorunlara da neden olabilir.

Roaccutane Zararları Neler?


-Karaciğer enzimlerini arttırır.
-Kansızlığa yol açar.
-Dudaklarda ve ciltte kuruluk, kızarma ve iltihap yapabilir.
- Trigliserid ve HDL seviyelerini olumsuz yönde etkiler.

Roaccutane Nedir? Roaccutane Nasıl Kullanılır? Roaccutane Kullananların Yorumları Nelerdir?

Roaccutane Kullanıcı Yorumları


Roaccutane ilacını kullanan kullanıcıların çoğu uzun vadede sivilcelerden kurtulduklarını söylemiştir. Ancak kullanıcıların çoğu hapın özellikle dudaklarda yarattığı tahribattan şikayetçidir. Dudaklarda kuruma, yara ve çatlağa neden olabilir.

Roaccutane Kaç TL?


Türkiye'de 20 mg kutulu Roaccutane fiyatı yaklaşık 78,50 lira, 10 mg kutulu Roaccutane fiyatı ise 51,50 lira civarındadır. Roaccutane doktor reçetesiyle alınmalıdır ve eczanelerde satılır.
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