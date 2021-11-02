Boyun Ağrısına Ne İyi Gelir? Boyun Ağrısı Neden Olur?







Boyun ağrısı neden olur?



Boyun Ağrısı Belirtileri Nelerdir?

Boyun Ağrısı Nasıl Geçer?

Boyun Ağrısı Tedavisi



Boyun Ağrısı Egzersizleri



Genellikle çoğu kişi boyun ağrısını hayatında bir kere yaşamıştır.sorusuna birçok sebep gösterilebilir. Altta yatan rahatsızlığın tespit dilmesi bu açıdan çok önemlidir. Boyun ağrısı çeken kişiler genelde bu durumu göz ardı ederek geçmesini beklemektedir.Doktor muayene sonucu gerekli ilaçları yazacaktır. Ayrıca bazı egzersizlerle tedavi desteklenmelidir.yapılmadığı takdirde daha ciddi iskelet sistemi sorunlarına yol açabilir.vesorusu da oldukça merak edilen sorular arasında yer almaktadır.Soğuk havaların gelmesiyle boynun tutulmaları da meydana gelmektedir. Hareketsiz yaşam veya ağır sporlarda fazla yüklenme sonucuortaya çıkabilmektedir.sorusuna cevap olarak yaşlılık ve çevresel faktörler örnek verilebilmektedir.Boyun ağrısı farklı türlerde ortaya çıkabilmektedir.tedavi edilmediği zamanlarda daha ciddi sorunlara yol açabilmektedir.Boyun ağrısı belirtileri genellikle oluşan ağrının yanında uyuşukluk ve karıncalanma şeklinde ortaya çıkabilir. Boyun tutularak rahat hareket ettirilemez. Zaman zaman bu ağrı kollarda ve omuzlarda da hissedilebilmektedir. Eşyaları kaldıramama, baş ağrısı ve hareket kısıtlılığı boyun ağrısı belirtileri arasında yer almaktadır.Boyun ağrısı bir kaza sonucunda oluşmadıysa ve ciddi bir sorundan şüphelenilmiyorsa evde bazı yöntemler uygulanabilir. Dinlenmesorusuna verilecek en iyi cevaptır. Kendiliğinden geçse bilekolay yöntemlerle hafifletilebilir. İştesorusuna bazı cevaplar;- Buz uygulayarak boyundaki ağrı azaltılabilir. Şişliğin inmesi sağlanırsa sıcak uygulama da yapılarak kaslar rahatlatılabilir.- Masaj yaparak spazmları geçirmeye oldukça fayda sağlayacaktır.- Duruş bozukluğu da ağrı şiddetini arttıran bir durumdur.- Gündelik yaşamda alacağınız sağlıklı kararlarla boyun ağrılarından kurtulabilirsiniz. Egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek bu konuda size katkı sağlayacaktır.- Bazı reçetesiz ağrı kesici ilaçlar da ağrının hafiflemesini sağlamaktadır.Genellikle boyun ağrıları göz ardı edilerek kendiliğinden geçmesi beklenmektedir. Boyun ağrıları için fizik tedavi uygulanmalı ve doktor tarafından yazılan ilaçlar kullanılmalıdır.Boyun ağrısı tedavisi için genellikle destekleyici yastıklar ve bazı cihazlar kullanılmaktadır. Elektrik yollayan cihazlar sayesinde boyun ağrıları geçirilmektedir. Eğer şiddetli boyutlardaysaiçin cerrahi operasyonlara başvurulmaktadır.çoğu kişi tarafından merak edilmektedir.uygulanan kişiler bu hareketlerle iyileşme sürecini desteklemelidir. Yere uzanıp boyun bölgesini gererek rahatlama sağlayabilirsiniz. Bir elinizle yavaşça boynunuzu tutup çevirmeye çalışın.Ardından boynunuzu elinizle tutmadan yavaşça çevirmeye çalışın. Ayakta dik bir şekilde durarak aşağı, yukarı bakarak esnetebilirsiniz. Başınızı bir saat yelkovanı gibi çevirmeye çalışabilirsiniz. Aynı şekilde omuzlarınızı da saat yönünde çevirebilirsiniz. Kollarınızı yukarı kaldırıp uzanarak da boyun ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz.