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GBS Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi Mülakat Sonuçları: GBS Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi Mülakat Sonuçlarına Nasıl Bakılır?

GBS Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi Mülakat Sonuçları açıklandı. GBS sürekli işçi alımı için sözlü mülakat sonuçları duyuruldu. Peki GBS Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi Mülakat Sonuçları açıklandı mı? GBS Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi Mülakat Sonuçlarına nasıl bakılır? İşte GBS Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi Mülakat Sonuçları...

Ekleme: 19.11.2021 - 10:49 Güncelleme: 19.11.2021 - 10:57 / Editör: Ozge Selin
GBS Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi Mülakat Sonuçları: GBS Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi Mülakat Sonuçlarına Nasıl Bakılır?
GBS Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi Mülakat Sonuçları için adaylar heyecanla bekliyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatında güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi meslek kolları için sözlü mülakat yapmıştı. GSB güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi mülakat sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde yapılan sınavların sonuçları tüm adaylar tarafından merak ediliyor. Peki GBS Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi Mülakat Sonuçlarına Nasıl Bakılır? İşte GBS Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi Mülakat Sonuçları...

GBS Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi Mülakat Sonuçlarına Nasıl Bakılır?


Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatında güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi meslek kolunda istihdam edilmek üzere pek çok aday için sözlü mülakat yapmıştı. Sözlü mülakata katılan adaylar sınav sonuçlarını basvuru.gsb.gov.tr adresinden öğrenebilir.

GBS Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi Mülakat Sonuçları

GBS Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi Mülakat Sonuçları Açıklandı Mı?


Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda '4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatında güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi meslek kolunda istihdam edilmek üzere, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Sınav Kurullarınca, 01 – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavına katılan adaylar sözlü sınav sonuçlarını basvuru.gsb.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.' ifadeleri yer aldı.

GBS Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi Mülakat Sonuçları, yapılan son açıklamalara göre bu şekildedir. 
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