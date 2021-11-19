GBS Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi Mülakat Sonuçları açıklandı. GBS sürekli işçi alımı için sözlü mülakat sonuçları duyuruldu. Peki GBS Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi Mülakat Sonuçları açıklandı mı? GBS Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi Mülakat Sonuçlarına nasıl bakılır? İşte GBS Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi Mülakat Sonuçları...

GBS Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi Mülakat Sonuçlarına Nasıl Bakılır?



GBS Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi Mülakat Sonuçları Açıklandı Mı?



için adaylar heyecanla bekliyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatında güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi meslek kolları için sözlü mülakat yapmıştı.açıklandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde yapılan sınavların sonuçları tüm adaylar tarafından merak ediliyor. Peki? İşte...Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatında güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi meslek kolunda istihdam edilmek üzere pek çok aday için sözlü mülakat yapmıştı. Sözlü mülakata katılan adaylar sınav sonuçlarını basvuru.gsb.gov.tr adresinden öğrenebilir.Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalardaifadeleri yer aldı., yapılan son açıklamalara göre bu şekildedir.