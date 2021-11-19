Doğalgaz Faturası Nasıl Düşürülür? Doğalgaz Tasarrufu Nasıl Yapılır?



Doğalgaz Faturası Nasıl Düşürülür?

Doğalgaz Tasarrufu Nasıl Sağlanır?

Kış aylarının gelmesiyle beraber çoğu kişi doğalgaz kullanımını arttırmaya başladı. Doğalgaz kullanan kişiler faturaların yüksek gelmesinden endişe ediyor.vesorusu oldukça merak edilir.sorusunun cevabı için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Doğalgaz kullanmaya başlayan çok kişi gelecek faturalardan endişe ediyor. Bu sebeplevesoruları gündeme gelmeye başladı. Termostat kullanımı doğalgaz faturasını düşük tutmak için kullanılan yöntemlerin ilk sırasında yer alır. Ayrıca peteklerin önünün kapatılmaması daha verimli ısı almamıza fayda sağlar. Kombiyi kısık bir şekilde sürekli açık tutarsanız faturanızın düşük gelmesine katkı sağlayabilirsiniz. Genellikle kombinin sabahları 22 derece olması tavsiye ediliyor. Geceleri ise bu sayı 17’ye düşürülmelidir. Yoğuşmalı kombi kullanımı da bu konuda büyük önem taşır.Doğalgazın kullanılmaya başlamasıyla çoğu kişisorusuna cevap arar.için şu maddeleri önerebiliriz;- Çatınızı yalıtım malzemeleriyle kapatarak doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayabilir.- Kombi alırken kaliteli olmasına dikkat edin. Ayrıca bacalı olup olmaması da bu konuda büyük önem taşır.- Pencerelerin çift cam pencere olması bu konuda size büyük katkı sağlayacaktır.- Yoğuşmalı kombi tercih etmelisiniz.- Oturma odalarında genellikle 22 derece kullanılmalıdır. Yatak odları için önerilen sıcaklık ise 19 derce olmalıdır.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Koç doğalgaz faturasını azaltmak için bazı yöntemler önerdi.sorusu için Koç tarafından yapılan açıklama şu şekilde;İleri teknoloji yalıtım ve yapı malzemeleri için teşvik, kullanıcılar, tasarlayıcılar ve uygulayıcılar için gerekli teknik bilgiler de sağlanmalı. Her türlü iç ve dış ortam sıcaklığına, kullanılacak sıcak su miktarına göre gerekli yakıt miktarını ayarlayan, yoğuşmalı, yüksek verimli kombi veya kazan kullanımı doğal gaz tüketimini önemli miktarda azaltır. Ayrıca sık sık arıza yapmayan işletme ve bakım maliyetleri düşük cihazlar kullanımda tercih edilmeli. İç ortam sıcaklıkları teknik verilere göre normal koşullarda 20-22 øC (santigrat derece) aralığındadır. Bu sıcaklık aralığı, insanların rahat ve konforlu hissettikleri sıcaklıkları gösterir. Konfor sıcaklığındaki 1 derecelik artma yakıt tüketiminde şehirlere göre 7-10 aralığında bir artışa neden olur. Yüksek sıcaklıklarda kombi kullanımı yakıt tüketimini dolayısıyla fatura bedelini arttırır. Bu yüzden oda sıcaklıkları konfor seviyesinin bir iki derece düşürülmeli, ev içinde kıyafet tercihi buna göre ayarlanmalı.Isı kayıplarının dış duvar izolasyonu ile yüzde 40, pencere-kapı izolasyonu ile yüzde 30, dış kapı merdiven boşlukları izolasyonu ile yüzde 10, çatı izolasyonu ile yüzde 7 ve döşeme izolasyonu ile yüzde 6 azaltılabildiği hesaplanıyor. Bu nedenle vatandaşlar kiracı ise ev kiralarken yalıtımlı binaları tercih etmeli, ev sahipleri de binalarının ısı yalıtımını yaptırmalı. Bina içi ısıtma ekipmanlarının tasarımı ve kalitesi de enerji tasarrufunda önemli bir faktör. Radyatörden geçen sıcak suyun debisini ayarlamak için termostatik vanalar kullanımıyla ortamın istenilen sıcaklıkta tutulmasını sağlamak mümkün.Bu sayede örneğin salon 22 derecede, yatak odası 20 derecede, mutfak 18 derecede tutulabilir. Bunun gibi farklı ortamlarda farklı sıcaklık değerlerinin seçilebilmesi kombinin sürekli çalışmasını önleyerek yakıt tasarrufu sağlar. Ayrıca termostatik vanalar güneş, aydınlatma, insan, fırın, ocak, bilgisayar gibi ortamlar sıcaklık artışlarını da algıladığından daha az doğal gaz tüketimine imkan tanır.”