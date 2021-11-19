Açık Cezaevi İzinleri Uzatıldı Mı? Açık Cezaevi İzinleri Uzayacak Mı? Açık Cezaevi İzinleri 2021
Açık ceza evi izinleri tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgını sebebiyle 9 kez uzatılmıştı. Bu sebeple çoğu mahkum açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusunu merak ediyor. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri bitiyor mu? Açık cezaevi izinleri uzayacak mı? İşte merak edilenler...
Mahkumlar ve mahkum yakınları tarafından açık cezaevi izinleri sıkı bir şekilde takip ediliyor. Konu hakkında açık cezaevi izinleri uzatıldı mı ve açık cezaevi izinleri uzayacak mı soruları oldukça merak ediliyor. Pandemi sebebiyle cezaevi izinleri 9 kere uzatıldı. Bu sebeple vatandaşlar tarafından uzatılan izinlerin biteceği konuşuluyor. Çoğu mahkum Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Yaklaşık 60 bin mahkumun izin süresinin biteceğinin konuşulmasıyla beraber CTE 2021 açık cezaevi izinleri en çok aratılanlar arasına girdi. 2021 açık cezaevi izinleri hakkında daha fazla bilgiye haberimizin detayında ulaşabilirsiniz.
Açık Cezaevi İzinleri Ne Zaman Bitecek?
Açık cezaevi izinleri hakkındaki açıklamalar için çoğu mahkum gözlerini Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri'ne çevirmiş durumda. Açık cezaevi izinleri pandemi sebebiyle 9 kere uzatıldı. Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? En son 15 Nisan 2020'de başlayan izinin 30Kasım'da son bulacağı belirtildi. Ayrıca geri dönmeyen kişilerin firari olarak sayılacağı belirtilenler arasındadır.
Açık Cezaevi İzinleri Uzatıldı Mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla açık cezaevi izinleri hakkındaki detaylar belirlendi. Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgını sebebiyle izinler 9 kere uzatılmıştı. Mahkumlar 15 Nisan 2020 tarihinde evlerine gönderilerek izinli sayıldılar. Bu tarihten sonra ise bir daha geri çağırılmadılar. Virüs sebebiyle birçok kez izinlerin uzatılması söz konusu oldu. Mahkumlar ve yakınları açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusuna cevap arıyor. Açık cezaevi izinlerinin uzatılmayacağı ve 30 Kasım tarihinde izinlerin son bulacağı belirtildi.
DÖNMEYENLER HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yapılan açıklamayla 30 Kasım'da izinlerin biteceği duyuruldu. Bu kapsamda izinli olanların geri dönmemesi halinde firari sayılarak haklarında yakalama emri verileceği belirtildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından henüz ceza sürelerini doldurmamış olanlar geri çağırılacak. Ceza sürelerini dolduran mahkumların ise geri dönmesine gerek kalmayacak.
Açık Cezaevi İzinleri Bitti Mi?
Açık cezaevi izinleri hakkında bçoğu kişi açık cezaevi izinleri bitti mi sorusunu soruyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından şu açıklama yapılmıştı; '7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 sayılı Kanun‘un geçici dokuzuncu maddesi kapsamında, Kanun'un yürürlüğe girdiği 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yükümlüler izne gönderilmiş olup yasa gereği izin süreleri 30 Kasım 2021 tarihinde son bulacaktır.”
Ayrıca koronavirüs sebebiyle dönecek olan hükümlülerden bazı işlemleri bitirmeleri isteniyor. İzinden dönen mahkumların şu maddeleri uygulamadan giriş yapmmaları gerektiği belirtiliyor;
“Aşı yaptırmayanların mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları, aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığının aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları,
-Kuruma gelmeden önceki son 14 günü kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak geçirmeleri,
-Kuruma girişlerinden 48 saat önce PCR testlerini yaptırmaları,
-Kuruma girişleri esnasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ve HES kodlarını yazılı olarak yanlarında bulundurmaları, gerek kendileri, gerekse ceza infaz kurumlarında barındırılan diğer hükümlülerin sağlığı açısından önem arz etmektedir.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hükümlülerin sağlığının korunması bakımından tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”