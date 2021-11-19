Açık Cezaevi İzinleri Uzatıldı Mı? Açık Cezaevi İzinleri Uzayacak Mı? Açık Cezaevi İzinleri 2021

Açık ceza evi izinleri tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgını sebebiyle 9 kez uzatılmıştı. Bu sebeple çoğu mahkum açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusunu merak ediyor. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri bitiyor mu? Açık cezaevi izinleri uzayacak mı? İşte merak edilenler...