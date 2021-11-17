Mehmet Sait Kanbur Kimdir? MADO Sahibi Kimdir? Mehmet Sait Kanbur Nereli?

Mehmet Sait Kanbur Kimdir?





MADO Sahibi Kimdir?

Mehmet Sait Kanbur Kaç Yaşında?







Mehmet Sait Kanbur Serveti

Mado markasının sahibi olan Mehmet Sait Kanbur son zamanlarda sık sık konuşulan isimler arasında yer alıyor. Özelliğiyle yaptığı açıklamalar sebebiyle gündeme gelen Kanbur'un son röportajı ise büyük tepkiler ortaya çıkmasına neden oldu. Yaptığı açıklamaların ardından ‘BoykotMado' etiketiyle Twitter gündemine bomba gibi düştü. Çoğu kişi tarafından yapılan bu boykota ilgili taraftan henüz bir açıklama gelmedi. Sosyal medyada çok konuşulan açıklamasında “ İnsanın iki vatanı olur diye açıkladım. Biri doğduğu diğeri ise doyduğu yer. Ben Çin'de doyuyorsam ben de Çinliyim dedim.” İfadeleri birçok kullanıcın tepkisine neden oldu. Bu sebeple çoğu kişivesorularını araştırdı.vesoruları için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Son zamanlarda yaptığı açıklamalar sebebiylesorusu çoğu kişi tarafından merak edilen sorular arasındadır. Mehmet Sait Kanbur MADO Dondurmaları Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Çoğu kişi tarafından Çin radyosuna yaptığı açıklama sebebiyle eleştirilen Kanbur sosyal medya üzerinden tepki toplamaya devam ediyor. Yaptığı açıklamada ” Çin'de doyuyorsam ben de Çinliyim. “ ifadesini kullanarak gündeme bomba gibi düştü. Kanbur, MADO markasının sahibi olmasıyla da oldukça araştırılıyor. Türkiye'de 300 satış mağazası bulunan marka yurt dışında da birçok ülkede hizmet veriyor. 1850 yılında Yaşar Kanbur tarafından kurulan marka özellikle 1991 senesinden sonra oldukça popülerleşerek bir çok noktaya yayılmaya başladı.MADO Türkiye'de birçok mağazası bulunan dondurma işletmesidir. Bu sebeplesorusu çoğu kişi tarafından merak ediliyor. MADO sahibi Mehmet Sait Kanbur'dur.Mehmet Sait Kanbur son zamanlarda Çin radyosuna yaptığı açıklamalarla konuşuluyor bu sebepleve benzeri sorular oldukça araştırılmaya başlandı. Ülkemizde birçok mağazaya sahip olan ve yurt dışında da birçok ülkede bulunan MADO markasının sahibidir. Kanbur 1949 yılında doğmuştur. Kahramanmaraşlı olan Mehmet Sait Kanbur evli ve 4 kız çocuğu babasıdır.Toplantıyı düzenleyen Doç. Dr. Erkin Emet basının açıklamasının iptal edildiğini açıklamıştı. Mehmet Kanbur'un arayarak iptal etmesi sebebiyle oldukça konuşulmuştu. Telefonda ‘ Bizim şubemizde Uygurların etkinliği yapılmasın, Çin'deki işlerimiz zarar görür' dediğini ekleyerek etkinliğin Kanbur tarafından iptal edildiğini belirtmişti.de oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Son zamanlarda yapılan ortaklık görüşmeleriyle şirketinin bir kısmı satıldı. Şirketin %42'sinin satıldığı idda edilenler arasında yer alıyor. 20 farklı ülkede yer alan 50 mağazaları bulunuyor. Şirketin hisselerini satarak daha da büyümeye çalıştıkları da yaptıkları açıklamalar arasında yer alıyor.