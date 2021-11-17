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Et Nasıl Marine Edilir? Kırmızı Eti Marine Etmenin Yolları Nelerdir?

Eti marine etmek hem kıvamını hem de tadını oldukça güzelleştiren bir işlemdir. Peki Et Nasıl Marine Edilir? Kırmızı Eti Marine Etmenin Yolları Nelerdir? İşte eti marine etme yöntemi…

Ekleme: 17.11.2021 - 13:51 Güncelleme: 17.11.2021 - 13:55 / Editör: Ozge Selin
Et Nasıl Marine Edilir? Kırmızı Eti Marine Etmenin Yolları Nelerdir?
Marinasyon, etin daha lezzetli olması için yapılan bir işlemdir. Etin tadını güzelleştirir ve iyi pişmesi için kıvama getirir. Eti marine etmek için sirke ve limon suyunun yanı sıra baharatlar da kullanılır. Peki Et Nasıl Marine Edilir? Kırmızı Eti Marine Etmenin Yolları Nelerdir? Evde et marine etmek aslında oldukça basit bir işlemdir. Uygun et seçildiğinde marineyle birlikte muhteşem bir tat oluşturur. Sizler için evde kırmızı et marine etmenin yöntemini yazdık.

Marine Etmek İçin Kırmızı Et Nasıl Seçilir?


Herhangi bir et marine edilebilir gibi görünse de, değildir. Bu nedenle marine etmeden önce ne tür etleri marine edebileceğinizi bilmekte fayda var. Kürlenebilen etler: Pancheta, bonfile, biftek, boyun, mermer biftek. Bu etler kürlendikten sonra efsane olacak. Marine edilmesi gerekmeyen etler: kemiksiz kaburga, dana bonfile, T-bone, New York bifteği, fileto mignon. Etin kendisi yeterince lezzetli. Turşu yapılmasına gerek yoktur.

Et Nasıl Marine Edilir? Kırmızı Eti Marine Etmenin Yolları Nelerdir?

Kırmızı Et Nasıl Marine Edilir?


Kırmızı eti marine etmek istiyorsanız öncelikle yassı olacak eti seçmelisiniz. Kalın, elle tutulur ama çok düzgün kesilmiş et, biz buna mermer de deriz, sizin de beğeniniz olabilir. Bundan sonra, marine etme işlemine başlayabilirsiniz.

-Marine etmek için satın aldığınız eti bir parmak kalınlığında kesin. Bunun nedeni, turşunuzun eti kaplayabilmesidir. Asidin ete nüfuz etmesi ve kas yapısını gevşetmesi gerekir. Kalın et kullanılırsa, etin dışı marine olurken içine marine sosu işlemez.

-Malzemeleri hazırladığınız marine sosuna göre alın ve sırayla karıştırın. Hemen hemen tüm marinatlar asidik elementler içerir. Bu element sirke, limon veya şaraptır. Ancak dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta var. Marine sosunda çok asidik elementler kullanmayın. Etin bozulmasına neden olabilirsiniz.

-Hazırlanan eti bir torba veya kaba koyun. Marinayı üstüne dökün. Sosun etin üzerinde olduğundan emin olun. Marine etmek için fazla zaman yoksa, ete hafifçe masaj yaparak marine sosu yemesine izin verebilirsiniz.

-Marine ettiğiniz eti buzdolabına koyun. Kullandığınız marine sosuna bağlı olarak marine etme işlemi 2 saat ile 24 saat arasında sürecektir. Bu sürelere uyun.

-Marine edilmiş etin tadını çıkarın: Etiniz buzdolabındaki marine ile iyi karışır. Eti çıkarmanın zamanı geldi. Eti paketten veya torbadan çıkarırken, bir veya iki kez hafifçe sallayarak bile turşunun boşalmasına izin verin. Ardından etin oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Farklı bir tarif kullanmayı planlıyorsanız ve hemen pişirmeniz gerekiyorsa tarife sadık kalın.

Et Nasıl Marine Edilir? Kırmızı Eti Marine Etmenin Yolları Nelerdir?

Marine Sosu Nasıl Yapılır?


En ünlü marine soslarından ikisini mutfakta kolayca hazırlayabilirsiniz. Bu soslar etin lokum gibi lezzetli olmasına yardımcı olur.

Karabiber ve tuz ile marine sosu: 1,5 yemek kaşığı kaya tuz, çeyrek yemek kaşığı sarımsak, 50 ml. su, 50 ml. zeytinyağı, 2 yemek kaşığı sirke, 2 yemek kaşığı karabiberi karıştırın. Bu sosla etinizi marine edebilirsiniz. Bu sosla en az 4 saat marine etmeniz gerekir.

Balzamik sirke ile marine sosu: İnce ince dilimlediğiniz 2 adet orta boy soğan, 1 yemek kaşığı kurutulmuş kekik, çeyrek su bardağı soya sosu, 3 yemek kaşığı esmer şeker, 2 yemek kaşığı balzamik sirke ve 80 ml. Zeytinyağını bir kapta karıştırın ve etinizi marine edin. Bu marine için 2 saat yeterli olacaktır.

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