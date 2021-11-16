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Müslüme Bebeğe Ne Oldu? Müslüme Bebek Kimdir? Müslüme Bebek Kim Öldürdü?

Müslüme bebek 10 Kasım'dan bu yana kayıptı. Müslüme bebek ile ilgili son dakika bilgiler merak konusu oldu. Müslüme Bebeğe Ne Oldu? Müslüme Bebek Kimdir? Müslüme Bebek Kim Öldürdü? İşte Müslüme bebek ile ilgili son dakika haberleri..:

Ekleme: 16.11.2021 - 10:54 Güncelleme: 16.11.2021 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
Müslüme Bebeğe Ne Oldu? Müslüme Bebek Kimdir? Müslüme Bebek Kim Öldürdü?
Müslüme bebek 10 Kasım'dan bu yana kayıptı. Müge Anlı'ya başvuran Müslüme'nin ailesi, endişe içinde bekliyor. Mersin:'in Gülnar ilçesinde aniden ortadan kaybolan Müslüme bebek hala aranıyor. Müge Anlı ve ekibi  Müslüme için seferber oldu. Müslüme bebeği merak eden izleyicilerin araştırmaları da sürüyor. Peki Müslüme Bebeğe Ne Oldu? Müslüme Bebek Kimdir? Müslüme Bebek Kim Öldürdü? İşte Müslüme Bebek son dakika bilgileri...

Müslüme Bebeğe Ne Oldu?

Müslüme Bebek Kimdir?


Müslüme Yağal henüz 3 yaşında. 10 Kasım'da ailesiyle birlikte yaşadığı Mersin'in Gülnar ilçesinde kayboldu. Sarıkeçeli, 1000 yıllık geçmişi olan bir aile Yörükler Adana Ceyhan'a aittir. Konya'da yaşayan aile kış geldiği için yaşayacakları çadırı kurarken Müslüme ortadan kayboldu. Çocuğun bulunması için jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve Müge Anlı'nın da aralarında bulunduğu ekipler bölgeye sevk edildi. 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma köpekleri ve drone destekli arama çalışmaları devam ediyor. Henüz Müslüme bebekten bir haber yok.

Müslüme Bebeğe Ne Oldu?

Müslüme Bebek Bulundu Mu?


Müslüme Bebek 10 Kasım günü saat 17:00'de kayboldu ve henüz bulunamadı. Müge Anlı programına katılan aile kızın kaçırılmış olabileceğini düşünüyor. Öte yandan, ailenin husumetlileri olduğu ortaya çıktı. Yağal ailesi ekipten müjdeli haberi beklerken, acılı baba Mehmet Yağal 6. günde kızını aramaya devam ediyor.

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