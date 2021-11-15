Meteoroloji saat verdi: İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Sinop çevreleri ile Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Kastamonu'nun kuzey, Çanakkale'nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.HAVA SICAKLIĞIHava sıcaklıklarının Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genelliklemevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGARGenellikle kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra Güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahminediliyor.PUS VE SİS UYARISIÜlkemizin kuzey ve iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı(ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?MARMARAParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri ileakşam saatlerinde Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah vegece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.EDİRNE °C, 15°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 16°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 19°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 16°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 20°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 22°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 19°CParçalı ve az bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.ADANA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 23°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 24°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ANKARA °C, 16°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 15°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 16°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 14°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahminediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.BOLU °C, 17°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 19°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 13°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabahve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.ARTVİN °C, 15°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 16°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıTOKAT °C, 12°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 16°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ERZURUM °C, 13°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 11°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 17°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 12°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 20°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 21°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 19°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 22°CAz bulutlu ve açık