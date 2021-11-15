Göz Kaşıntısı Neden Olur?

Göz Kaşıntısı Nasıl Geçer?

Göz Kaşıntısına Ne İyi Gelir?





Göz Kaşıntısı Tedavisi

Göz kaşıntısı zaman zaman hepimizin maruz kaldığı rahatsız edici durumlar arasında yer alır. Genellikle birçok nedene dayalı olarak ortaya çıkabilir. Göz kaşınması ortaya çıktığında genellikle beraberinde kızarıklık ve sulanma da ortaya çıkar. Uzun süreler devam ettiğinde bu rahatsızlık hayat kalitesini oldukça olumsuz etkiler. Bu sebeple çoğu kişivesorularına cevap arar.orusuna ve göz kaşıntısı hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Göz kaşıntısı birçok nedene dayalı olarak ortaya çıkabilir. Göz kaşıntısı ortaya çıktığında çoğu açıdan rahatsız edici olmaktadır. Zaman zaman kendiliğinden geçse bile uzun süreler devam ettiğinde hayat kalitesini oldukça olumsuz etkiler.sorusuna şu maddeler halinde cevap verebiliriz;-Alerjik bünyeye sahip kişilerde genellikle sık rastlanan bir durumdur. Hayvanların tüyleri, tozlu ortamlar ve alerjiyi tetikleyici maddeler göz kaşıntısına neden olan etmenler arasında yer alır.- Makyaj malzemelerinden kaynaklı olarak da ortaya çıkabilir. Bu sebeple gözleri iyi bir şekilde makyajdan arındırmak büyük önem taşır.- Göz kaşıntısı göz kuruluğuna bağlı olarak da ortaya çıkabilir.- Çevre kirliliği de gözlerde kaşınma meydana gelmesine neden olan önemli etmenlerdendir.Göz kaşıntısı genellikle zararsız bir rahatsızlıktır. Kendiliğinden geçebileceği gibi bazı durumlarda uzun süre devam ederek kişilerin hayatını olumsuz etkileyebilir.sorusu da bu noktada oldukça merak edilir. Göz kaşıntısını geçirme yollarından ilki alerjinizi tetikleyen maddelerden uzak kalmaya çalışmaktır. Göz kaşıntısı polene dayalı olarak da ortaya çıkan bir rahatsızlık olması sebebiyle özellikle ilkbahar aylarında dikkatli olunması gereklidir. Lens kullanan kişilerin de lens temizliğine yeterli derecede dikkat etmemesi bu belirtinin ortaya çıkmasına neden olur.Göz kaşıntısını geçirmek için birçok alternatif yöntem bulunur.için verilecek ilk cevap kesinlikle gözleri yıkamak olacaktır. Ardından reçetesiz satılan göz damlaları da bu şikâyetinizi gidermeye yardımcı olacaktır. Göz kaşıntısını buz uygulamasıyla da kolayca rahatlatabilirsiniz. Peçeteye sardığınız buzları belirli aralıklarla gözlerinize bastırdığınızda kaşıntının hafiflemesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca salatalık dilimleri de iltihabı gidermeye ve gözlerin rahatlamasına yardımcı olacaktır.genellikle bu durumun ortaya çıkmasına neden olan duruma göre şekillenir.için genellikle kaşıntıyı giderici göz damlaları reçete edilir. Göz kaşıntısını ortaya çıkaran alerjik etmenden uzak durulması tavsiye edilir. Enfeksiyonlara bağlı olarak oluşuyorsa antibiyotik tedavisi uygulanacaktır. Uzun süre boyunca ekrana bakmak da göz kaşıntısını arttırabilir. Bu sebeple gözleri dinlendirmek bu noktada önem taşır. Kaşıntı hissi geldiğinde gözler sertçe ovulmamalıdır. Lens kullanımında hijyene dikkat edilmeli ve lensin süresi dolduysa yeni lense geçilmesi gereklidir.