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Belarus’ta 3 bin 500 göçmen, Polonya sınır kapısına dayandı

Polonya ile Belarus ile arasındaki Bruzgi-Kuznica Bialostocka sınır kapısında 3 bin 500 göçmen toplanırken, Polonya güvenlik güçleri göçmenlerin yasa dışı geçişlerine karşı teyakkuza geçti.

Belarus’ta 3 bin 500 göçmen, Polonya sınır kapısına dayandı
Ekleme: 15.11.2021 - 20:37 Güncelleme: 15.11.2021 - 20:50 / Editör: Ozge Selin
Belarus’ta 3 bin 500 göçmen, Polonya sınır kapısına dayandı
Polonya ile Belarus arasında göçmen krizi devam ederken, binlerce göçmen Polonya'nın geçtiğimiz pazartesiden bu yana geçişleri askıya aldığı Kuznica Bialostocka sınır kapısında toplandı.

3 BİN 500 GÖÇMEN SINIR KAPISINDA

Polonya polisi tarafından yapılan açıklamada, sayıları 3 bin 500'ü bulan göçmenlerin Polonya'ya geçmek için beklediği, Polonya polisi, ordu ve sınır koruma mensubu yüzlerce güvenlik görevlisinin ise sınırın Polonya tarafında bekleyişlerini sürdürdüğü kaydedildi.

'BELARUS, BİZİM TARAFIMIZDAN ATEŞ AÇILMASINI BEKLİYOR'

Sınır Koruma Basın Birimi yetkililerinden Anna Michalska düzenlediği basın toplantısında, sabah saatlerinden itibaren sınır kapısına akmakta olan göçmenlerin zor kullanarak sınırı geçmeyi deneyecekleri beklentisi içinde olduklarını belirtti.

Michalska, 'Burada olan bitenlerin hepsi Belaruslu yetkililerin gözleri önünde meydana gelmekte. Hiçbir müdahalede bulunmuyorlar. Belarus tarafı bizim tarafımızdan ateş açılmasını bekliyor, fakat biz gerginliği artırmak istemiyoruz' ifadelerini kullandı.


GÖÇMENLER SINI HATTI BOYUNCA ÇADIR KURUP ATEŞ YAKTI

Michalska, Kuznica Bialostocka sınır kapısına gelmekte olan göçmenlerin sınır hattı boyunca çadırlar kurup kamp ateşi yaktıklarını bildirdi.

Bölgede yaşanan gerginlik, Polonya askeri ve polis helikopterlerinin gerçekleştirdikleri devriye uçuşları esnasında kaydedilen görüntülere de yansıdı. Polonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belaruslu yetkililerin direktifleri doğrultusunda sınır hattında biriken grubun en ön saflarına çocukların ve kadınların yerleştirildiği ileri sürüldü.

Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülerde Bakanlık, Belarus medyasının propaganda amaçlı haberler hazırlamak için en ön safta yere oturtulmuş kadın ve çocukları kaydettiğini bildirdi.



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