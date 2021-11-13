Yunan generalden tarihi itiraf: Baş edemiyoruz

Yunan emekli Korgeneral Atina'nın Türkiye ile rekabete girebilmek için ABD ve Fransa ile yaptığı askeri anlaşmaları değerlendirdi. Bu anlaşmaların tek başına ulusal güvenlik sorununu çözmeye yetmeyeceğini söyleyen Tzoumis, 'Hiç kimsenin, herhangi bir yabancı gücün garanti verdiği yanılsamasını sürdürmesine izin verilmediğini' ifade etti.YUNANİSTAN VE ABD ANLAŞMA İMZALAMIŞTIYunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 14 Ekim'de günü iki ülke arasındaki Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın uzatılması protokolünü imzalamış, Blinken, 'Yunanistan ve ABD'nin birlikte barış, refah ve insanlık onuru için daha da büyük bir güç haline gelebileceğine inanıyoruz' demişti.FRANSA İLE YAPILAN ANLAŞMA 8 EKİM'DE ONAYLANMIŞTIYunanistan Parlamentosu, Fransa ile imzalanan Savunma ve Güvenlik Alanlarında İş Birliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı 8 Ekim tarihinde onaylamıştı.Milliyet'in haberine göre, Türkiye'nin, Yunanistan'ın askeri bir çatışmaya yol açmasını istemediğini düşündüğünü belirten Tzoumis, yine de yakın gelecekte gelişmelere çok fazla dikkat gösterilmesi gerektiğine inandığı kaydetti.'ATİNA'NIN PSİKOLOJİSİNİ BOZMAYI AMAÇLIYOR'Yunan Korgeneral, 'Türkiye, objektif hedeflerini hiçbir dirençle karşılaşmadan gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ayrıca Atina'nın psikolojisini bozmayı ve Yunan siyasi iradesinin gerilemesini sağlamayı amaçlıyor. Türkiye'nin asıl amacı hedeflerine direniş göstermeden ulaşması' şeklinde konuştu.'SEÇİM YAPMAK ZORUNDA OLDUĞUMUZ BİR DURUMA GETİRMEK İSTİYORLAR'Açıklamalarına devam eden Tzoumis, Türkiye'nin hamlelerinin arkasındaki amacın, Atina'yı 'iki kötü seçenek' arasında bırakmak olduğunu aktardı ve 'Bizi savaş veya bir uzlaşma arasında seçim yapmak zorunda olduğumuz bir duruma getirmek istiyorlar. Bu durum ulusal çıkarlarımıza zarar verebilir. Ankara, beklentileri doğrultusunda ikili anlaşmazlıkların kapsamlı bir şekilde çözülmesi için müzakere masasına gelmemizi istiyor.' dedi.'SİHA'LAR ÖNCELİKLİ SORUNUMUZ'Türkiye'nin yerli SİHA'larına parantez açan Tzoumis 'Türk SİHA'larının faaliyetleriyle ilgilenilmesi konusuna öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu soruna karşı alınacak önlemler ele alınmalı. Yunanistan bu sebeple ABD ve İsrail ile askeri işbirliğini geliştirdi.' ifadelerini kullandı.YUNAN KOMUTANDAN TARİHİ İTİRAF: TÜRKİYE'NİN YERLİ ÜRETİMİYLE ŞU AN BAŞ EDEMİYORUZTürkiye ile rekabette en büyük çıkmazlardan birisinin savunma sanayisi olduğunu kaydeden Yunan General, 'Ülkemiz için en büyük sorun, kullandığı silah sistemlerinin yüzde 60-65'i yerli üretim olan Türkiye'nin yanında, Yunan savunma sanayisinin pek de parlak bir durumda olmaması' dedi. Tzoumis son olarak Yunan ordusunda, patlak verebilecek herhangi bir olaya karşı bununla mücadele için ayrıntılı talimatlar olduğunu vurguladı.