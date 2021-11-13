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Nar Faydaları Nelerdir? Nar Nasıl Tüketilir?

Nar mevsiminin gelmesiyle çoğu kişi tarafından nar faydaları ve nar nasıl tüketilir sorusu oldukça merak ediliyor. İçinde C, K ve E vitaminleri bulundurmasıyla ve lifli yapısıyla vücuda fayda sağlarken tok tutmasını da sağlar. Peki, nar faydaları nelerdir? Nar nasıl tüketilir? Nar zararları nelerdir? İşte merak edilenler…

Ekleme: 13.11.2021 - 14:46 Güncelleme: 13.11.2021 - 14:58 / Editör: Ozge Selin
Nar Faydaları Nelerdir? Nar Nasıl Tüketilir?
Lezzetiyle birçok tarifte tercih edilen nar aynı zamanda sağlığa olan faydaları sebebiyle de uzmanlar tarafından tavsiye edilen meyveler arasında. Mevsiminin gelmesiyle ortaya çıkan ve özellikle tatlı tarifleriyle mükemmel bir uyum yakalayan bu meyve antioksidan içeriği sayesinde de şifa deposu haline gelmiş bir meyvedir. Bu sebeple çoğu kişi tarafından nar faydaları nelerdir ve nar nasıl tüketilir sorusu oldukça merak edilen sorular arasında yer alır. Siz de nar faydaları ve nar hakkında daha fazla bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.


Narın Faydaları Nelerdir?
 

Nar içinde bulunan antioksidan sayesinde vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getirir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek akciğer ve boğaz problemlerine fayda sağlar. Öksürük kesici olarak da bilinen nar aynı zamanda damar tıkanıklıkları riskinin de önüne geçer. Ayrıca diğer nar faydaları da şu şekilde sıralanabilir;

-Şeker ve kolesterole iyi gelir.

-Bağırsak problemlerine karşı oldukça etkilidir.

-Tansiyonu düzenli bir hale getirir.

-Cilt problemlerine çözüm sağlar.

-Mide yanması için faydalıdır.

-İyi bakterileri çoğaltarak bağırsak florasını düzenler.


Nar suyu faydaları da özellikle çoğu bakımdan tavsiye edilen bir içecektir. 1 bardak nar suyu tükettiğimizde narın içindeki tüm vitaminlerden ve antioksidan özelliğinden faydalanabiliriz. Nar suyunun faydaları oldukça fazla olmasına rağmen şeker hastalığına sahip kişilerin tüketmemesi tavsiye ediliyor.





Nar ekşisi faydaları da nardan elde edilen ve çoğu tarifte kullanılan bir lezzet olması sebebiyle merak edilen sorulardandır. Ağız ve diş sağlığına iyi gelen nar ekşisi kalp ve damar sağlığı için de oldukça faydalıdır. Nar ekşisi faydaları açısından önemli olan bir konu da nar ekşisinin tamamen doğal bir şekilde üretilmiş olmasıdır. Ayrıca nar kabuğu da şifa deposu olan narın kullanılacak diğer özelliğidir. Nar kabuklarının tüketilmesi zor olduğu için çay haline getirilmesi tavsiye edilir Nar kabuğu sindirimi düzenlemek, soğuk algınlıklarından korumak için oldukça etkilidir. Fakat nar kabuğu çayını doktorunuza danışarak tüketmeniz sizin için daha yararlı olacaktır.


Nar Nasıl Tüketilir?


Nar soyulurken oldukça uğraştıran ve küçük taneler halinde olması sebebiyle farklı tüketim şekilleri araştırılıyor. Nar nasıl tüketilir sorusuna cevap olarak birkaç farklı yöntem sunulabilir. Vitaminini kaybetmeden tüketilmesi için hemen yenilmesi önerilir. Nar meyve suyu haline getirilerek diyet içeceği olarak kullanılabilir. Ayrıca nar bu şekliyle kolayca tüketilecek ve sağlık açısından da oldukça faydalı olacaktır. Nar sularının cam şişe içinde olmasına dikkat edilmesi de asitli içeriğe sahip olması nedeniyle önemlidir.




Narın Zararları Nelerdir?


Nar bazı bünyelerde alerjiye sebep olabilir. Nar zararları şeker oranın yüksek olmasıyla şeker hastaları tarafından dikkatli tüketilmesi öneriliyor. Hamilelerde ve emziren annelerin de özellikle ilk zamanlarda tüketilmemesi tavsiye edilir. Özellikle riskli hamilelik dönemlerinde ilk üç ay başta olmak üzeri tehlikeli olabilir. Narın insan sağlığına çok faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat nar bazı kronik hastalıklar karşısında zararlı hale gelebilir. Yüksek tansiyon hastalarının da nar tüketimi konusunda dikkatli olması gerekir. Obezite veya yüksek kilodaki kişiler de özellikle nar suyu tüketimi açısından dikkatli olmalıdır.





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