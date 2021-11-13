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Bitter Çikolata Faydaları Nelerdir? Bitter Çikolata Kaç Kalori?

Bitter çikolata zihin ve vücut sağlığı açısından oldukça tavsiye edilen besinlerdendir. Zayıflamaya çalışan kişilerin çikolata ihtiyacına mükemmel bir çözümdür. Bu sebeple bitter çikolata kalori ve bitter çikolata faydaları çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Peki, bitter çikolata kaç kalori? Bitter çikolata faydaları nelerdir? Bitter çikolata kilo aldırır mı? İşte merak edilenler…

Ekleme: 13.11.2021 - 16:18 Güncelleme: 13.11.2021 - 16:29 / Editör: Ozge Selin
Bitter Çikolata Faydaları Nelerdir? Bitter Çikolata Kaç Kalori?
Bitter çikolata içinde zararlı yağlar bulunmaması ve diğer çikolatalara göre çok daha fazla kakao içermesi sebebiyle vücuda fayda sağlayan lezzetli bir atıştırmalıktır. İlk zamanlarda sütlü çikolataların daha kolay üretilmesi sebebiyle bitter çikolatanın popülerliği hep arka planda kalmıştı. Fakat son zamanlarda birçok faydası bulunması açısından ve lezzetinin fark edilmesiyle bitter çikolata faydaları ve bitter çikolata kilo aldırır mı gibi sorular şimdilerde gündeme geliyor.


Bitter Çikolata Faydaları Nelerdir?


Bitter çikolata içinde bulundurduğu kakao oranı sayesinde diğer çikolatalardan çok daha sağlıklıdır. Antioksidan içeriğiyle vücudu toksinlerden arındırmakta ve yaşlanmaya karşı önemli çözümler sunar. Bitter çikolata faydaları kanser riskine karşı da oldukça etkilidir. Bitter çikolata faydaları şu şekilde sıralanabilir;


-Bitter çikolata boğaz problemlerine iyi gelmesiyle bilinmektedir.

-İçinde bulunan antioksidan sayesinde düzenli olarak yenilirse kalp ve kanser hastalıkları riski büyük oranda azalmaktadır.

-Bitter çikolata mutluluk verici özelliği sayesinde stresi azaltır. Depresyon ve kaygı bozukluklarına da iyi geldiği bilinmektedir.

-Kolesterole iyi gelir ve kan şekerini düzenler

-Bitter çikolata felç ve inme riskini azaltır ve beyin gelişimine katkı sağlar

-Bitter çikolata kilo vermek için oldukça tercih edilen yöntemlerdendir.




Bitter Çikolata Neye İyi Gelir?
 

Bitter çikolata özelikle cilt sağlığına büyük katkı sağlar Güneş ışınlarından korumaya ve cilt lekelerini geçirmeye yardımcıdır. Kaygı bozuklukları ve depresyon gibi hastalıkların da geçmesine yardımcı olur. Düzenli olarak tüketildiğinde mutlu olmanıza fayda sağlar. Bitter çikolata neye iyi gelir sorusu için şu maddeler sıralanabilir;

-Diyabet rahatsızlığı için fayda sağlar.

-Kalp krizi ve inme riskini azaltır.

-Mutluluk verir.

-Kilo vermeye yardımcı olur.

-Vücuda enerji verir.

-Cilt problemlerini giderir.

-Zihne fayda sağlar.




Bitter Çikolata Kaç Kalori?


Bitter çikolata faydaları açısından diyette de kullanılabilen bir besindir. Çikolatada bulunan yağlar zararlı olmasa da fazla tüketildiğinde kilo almamıza neden olabilir. Diyetisyenler tarafından da sınırlı tüketildiği zaman oldukça tavsiye edilen bir ara öğün atıştırmalığıdır. Bu sebeple bitter çikolata kalori konusu da oldukça merak ediliyor. Tüketilmesi tavsiye edilen bitter çikolatanın kakao oranı mutlaka %60-70 seviyesinde olmalıdır. 2 kare bitter çikolata yaklaşık 45 kaloridir.


Bitter Çikolata Kilo Aldırır Mı?


Bitter çikolatayı diyette tüketebileceğine inanmak istemeyenler genellikle bitter çikolata kilo aldırır mı sorusunun cevabını merak eder. Sağlığa olan faydalarıyla ve kan şekerini dengelemesiyle diyetisyenlerin önerdiği atıştırmalıklar arasındadır. Fakat düzenli miktarda tüketildiğinde bitter çikolata diyetinize yardımcı olur. Günde 2 parçayı geçmeyerek çikolata tüketerek zayıflamanız mümkün olabilir.


Bitter Çikolata Ne Kadar Tüketilmeli


Bitter çikolata aşırı tüketildiğinde bazı sağlık problemleri ortaya çıkabilir. Bu sebeple bitter çikolata ne kadar tüketilmeli sorusu çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Bitter çikolatanın uzmanlar tarafından önerilen tüketim miktarı 2-3 karedir. Aşırı miktarlarda tüketimi tavsiye edilmez. Bu sebeple bitter çikolata yerken porsiyon kontrolü sağlamanız gereklidir.

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