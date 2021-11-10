Kurdeşen Neden Olur? Kurdeşen Nasıl Geçer?
Kurdeşen ciltte meydana gelen ve birçok nedene bağlı olarak oluşan cilt rahatsızlıklarındandır. Kurdeşenin bulaşıcı olup olmadığından oldukça şüphe edilmektedir. Peki kurdeşen bulaşıcı mıdır? Kurdeşen neden olur? Kurdeşen nasıl geçer? İşte merak edilenler...
Kurdeşen yüzde veya vücutta ortaya çıkabilen bir rahatsızlıktır. Halk arasında kurdeşen denilmesine rağmen tıpta ürtiker olarak adlandırılmıştır. Kurdeşen neden olur ve kurdeşen nasıl geçer sorusu bu soruna maruz kalmış kişiler tarafından oldukça merak edilmektedir. Kurdeşen belirtileri vücutta meydana gelen dökülmeler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Geçtikten kısa bir süre sonra vücudun başka bir yerinde ortaya çıkabilmektedir. Kurdeşen belirtileri ve kurdeşen tedavisi hakkında daha detaylı bilgi için haberin devamını takip edebilirsiniz.
Kurdeşen Nedir?
Halk arasında kurdeşen olarak bilinen bu hastalık meydana geldiğinde çoğu kişinin ilk defa karşılaştığı bir durumdur. Bu sebeple kurdeşen nedir sorusu oldukça merak edilmektedir. Kurdeşen ciltte meydana gelen yoğun kaşıntı ve dökülmelere denilmektedir. Kurdeşen döküntü şeklinde ortaya çıktığında genellikle beraberinde kızarıklık ve kabarıklıkta görülmektedir. Özellikle ağız, göz ve genital bölgede ortaya çıkabilmektedir.
Kurdeşen Neden Olur?
Kurdeşen vücutta meydana gelen birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Kurdeşen neden olur sorusu bu sebeple oldukça araştırılan konular arasında yer almaktadır. Vücut sıvıları biriktirerek bu şişlik ve kızarıklıkları ortaya çıkarır. Kesin ve net bir sebep bulmak kurdeşen rahatsızlığı için mümkün değildir. Kurdeşen neden olur sorusu için şu maddeler sıralanabilmektedir;
- Vücutta meydana gelen alerjiler
- İlaç kullanımları
- Böcek ısırıkları
- Aşırı egzersiz
- Bağırsak parazitleri
- Temizlik için kullanılan ürünler
- Güneş ışınları
- Aşırı terleme
Kurdeşen Bulaşıcı Mıdır?
Kurdeşen meydana gelen kişiler genellikle bu durum için oldukça endişelenmektedir. Özellikle kurdeşen bulaşıcı mı sorusu bu endişenin sebebi olmaktadır. Genellikle cilt ile alakalı problemlerin bulaşıcı olmasından dolayı çoğu kişi bu soruyu sormaktadır. Kurdeşen bulaşıcı bir rahatsızlık değildir.
Kurdeşen Nasıl Geçer?
Kurdeşen altında yatan nedenlerden yola çıkarak sizde bu durumu meydana getiren sebebe odaklanmanız gerekmektedir. Kurdeşen nasıl geçer sorusu da bu noktada devreye girmektedir. Kurdeşen bazı enfeksiyonlar veya çevresel faktörler sebebiyle oluşabilmektedir. Alerjik bünyeye sahip kişilerde kurdeşen sorununa daha sık rastlanılmaktadır. Bu sebeple ne yenildiğine ve benzeri etmenlere dikkat edilmesi gerekmektedir.
Kurdeşene Ne İyi Gelir?
Kurdeşen zaman zaman kendiliğinden geçse de kişide meydana getirdiği ağrı ve acı hayat kalitesini oldukça düşürmektedir. Kurdeşene ne iyi gelir? İlgili bölgeye soğuk kompres yapmak etkili olan çözümler arasında yer almaktadır. Kabarcıkların inerek kişinin rahatlamasını sağlayacaktır.
Kurdeşen Tedavisi
Kurdeşen tedavisi bazı test sonuçlarına göre doktor tarafından uygulanmaktadır. Hastalığın hangi boyutta olduğu tespit edilerek uygun tedavi yöntemi bu şekilde belirlenmektedir. Test sonucunda genellikle krem formunda ilaçlarla kurdeşen tedavisi uygulanabilmektedir.
Kurdeşeni Ne Tetikler?
Özellikle bazı durumlar kurdeşen hastalığının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kurdeşen bazı yiyeceklere karşı alerji sonucu ortaya çıkabildiği gibi böcek ısırmaları ve benzeri durumlar sonucunda da oluşabilmektedir. Kurdeşeni arttıran bazı maddeler şu şekilde sıralanabilir;
- Basınç
- Soğuk
- Aşırı egzersiz
- Güneş ışınları
- Alerjiler
- Aşırı sıcaklık
- Kimyasallar
- Kronik hastalıklar