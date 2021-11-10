Kurdeşen Neden Olur? Kurdeşen Nasıl Geçer?



Kurdeşen Nedir?

Kurdeşen Neden Olur?

Kurdeşen Bulaşıcı Mıdır?

Kurdeşen Nasıl Geçer?



Kurdeşene Ne İyi Gelir?

Kurdeşen Tedavisi



Kurdeşeni Ne Tetikler?

Kurdeşen yüzde veya vücutta ortaya çıkabilen bir rahatsızlıktır. Halk arasında kurdeşen denilmesine rağmen tıpta ürtiker olarak adlandırılmıştır.vesorusu bu soruna maruz kalmış kişiler tarafından oldukça merak edilmektedir.vücutta meydana gelen dökülmeler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Geçtikten kısa bir süre sonra vücudun başka bir yerinde ortaya çıkabilmektedir.vehakkında daha detaylı bilgi için haberin devamını takip edebilirsiniz.Halk arasında kurdeşen olarak bilinen bu hastalık meydana geldiğinde çoğu kişinin ilk defa karşılaştığı bir durumdur. Bu sebeplesorusu oldukça merak edilmektedir. Kurdeşen ciltte meydana gelen yoğun kaşıntı ve dökülmelere denilmektedir. Kurdeşen döküntü şeklinde ortaya çıktığında genellikle beraberinde kızarıklık ve kabarıklıkta görülmektedir. Özellikle ağız, göz ve genital bölgede ortaya çıkabilmektedir.Kurdeşen vücutta meydana gelen birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir.sorusu bu sebeple oldukça araştırılan konular arasında yer almaktadır. Vücut sıvıları biriktirerek bu şişlik ve kızarıklıkları ortaya çıkarır. Kesin ve net bir sebep bulmak kurdeşen rahatsızlığı için mümkün değildir.sorusu için şu maddeler sıralanabilmektedir;- Vücutta meydana gelen alerjiler- İlaç kullanımları- Böcek ısırıkları- Aşırı egzersiz- Bağırsak parazitleri- Temizlik için kullanılan ürünler- Güneş ışınları- Aşırı terlemeKurdeşen meydana gelen kişiler genellikle bu durum için oldukça endişelenmektedir. Özelliklesorusu bu endişenin sebebi olmaktadır. Genellikle cilt ile alakalı problemlerin bulaşıcı olmasından dolayı çoğu kişi bu soruyu sormaktadır. Kurdeşen bulaşıcı bir rahatsızlık değildir.Kurdeşen altında yatan nedenlerden yola çıkarak sizde bu durumu meydana getiren sebebe odaklanmanız gerekmektedir.sorusu da bu noktada devreye girmektedir. Kurdeşen bazı enfeksiyonlar veya çevresel faktörler sebebiyle oluşabilmektedir. Alerjik bünyeye sahip kişilerde kurdeşen sorununa daha sık rastlanılmaktadır. Bu sebeple ne yenildiğine ve benzeri etmenlere dikkat edilmesi gerekmektedir.Kurdeşen zaman zaman kendiliğinden geçse de kişide meydana getirdiği ağrı ve acı hayat kalitesini oldukça düşürmektedir.İlgili bölgeye soğuk kompres yapmak etkili olan çözümler arasında yer almaktadır. Kabarcıkların inerek kişinin rahatlamasını sağlayacaktır.bazı test sonuçlarına göre doktor tarafından uygulanmaktadır. Hastalığın hangi boyutta olduğu tespit edilerek uygun tedavi yöntemi bu şekilde belirlenmektedir. Test sonucunda genellikle krem formunda ilaçlarlauygulanabilmektedir.Özellikle bazı durumlar kurdeşen hastalığının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kurdeşen bazı yiyeceklere karşı alerji sonucu ortaya çıkabildiği gibi böcek ısırmaları ve benzeri durumlar sonucunda da oluşabilmektedir. Kurdeşeni arttıran bazı maddeler şu şekilde sıralanabilir;- Basınç- Soğuk- Aşırı egzersiz- Güneş ışınları- Alerjiler- Aşırı sıcaklık- Kimyasallar- Kronik hastalıklar