10 Kasım Toplu Taşıma Ücretsiz Mi?



Bugün Otobüs, Marmaray, Metro, Metrobüs Ücretsiz Mi?



10 Kasım Resmi Tatil Mi?



Vatandaşlar 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde toplu ulaşımın ücretsiz olup olmadığını öğrenmek istiyor. 10 Kasım her yıl Atatürk'ü Anma Günü olarak kabul ediliyor. Pekii? İşte çok aranan soruların yanıtı...10 Kasım, resmi tatil olmadığı için toplu taşıma ücretsiz olmayacak. Toplu taşıma yalnızca resmi tatillerde ücretsiz kullanılıyor.Bugün otobüs, metrobüs, tramvay, minibüs gibi birçok toplu taşıma kanalları ücretsiz olmayacak. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil değildir. Bu nedenle toplu taşıma araçları bugün ücretsiz kullanılamayacak.10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 1938'de 10 Kasım saat 09:05'te vefat eden Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için her yıl düzenlenen ulusal yas etkinliğidir. 10 Kasım resmi tatil değil ve toplu taşıma ücretsiz değil.