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Bu kadarı da inanılmaz! Zombi bir bebekle evlendiğini iddia eden kadın: Altı çocuğum oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Massachusetts eyaletinde yaşayan 23 yaşındaki Felicity, 16 yaşındayken bir zombi bebeğe aşık oldu ve onunla ailesi ile arkadaşlarının katıldığı bir törenle evlendi. Şimdilerde ise Felicity, bu evliliklerinden 6 çocukları olduğunu iddia ediyor.

Ekleme: 1.11.2021 - 12:46 Güncelleme: 1.11.2021 - 12:47 / Editör: Ozge Selin
Bu kadarı da inanılmaz! Zombi bir bebekle evlendiğini iddia eden kadın: Altı çocuğum olduMassachusetts'ten 23 yaşındaki Felicity, Dollygirl20 adlı YouTube kanalını yönetiyor. Sosyal medyada bu kadar popüler olmasının nedeni ise yaşadığı sıradışı hayat tarzı. Çünkü Felicity, aşık olduktan sonra bir zombi bebekle evlendiğinden ve bu evliliğinden 6 çocuğunun olduğunundan hatta bir de uzaylı bir erkek arkadaşa sahip olmasından söz ediyor.

GÖRÜR GÖRMEZ AŞIK OLDU

Çocukluk dönemlerinden itibaren korku filmlerine karşı özel bir hayranlığı olduğunu dile getiren Felicity,2018 yılında Kelly Rosie ismini verdiği bir zombi bebekle evlendi. Bu aşk hikâyesi aslında onun bu oyuncak bebeği 13 yıl öncesinde ailesinden istemesi ile başlıyor. Annesinin ölümünden birkaç yıl sonra babası ona doğum günü hediyesi olarak bebeği aldı. Annesinin vefatından sonra bebekle yakın bir bağ kuran Felicity, babasının da ölümüyle beraber 16 yaşındayken ona aşık oldu.

Genç kadın, "Onun hakkında sevdiğim şey, bana bir tür Peter Pan Sendromunu temsil etmesiydi. O zamanlar daha yaşlı bir ruha sahip genç bir zombiydi. Her zaman çocuk kalmak istedim ama aynı zamanda yetişkinler karışmadan hayatımı yaşamak istedim.” sözleriyle bebeği ile aralarındaki bağı anlattı.

“İNSANLARDAN NEFRET YORUMLARI ALDIM”

Felicity, bir bebekle evlenmenin dışarından normal bir durum olarak algılanmadığını ifade etti. Genç kadın kararından memnun olsa da, sosyal medyada çok fazla nefret aldığını iddia ediyor. Hatta bebek çocuksu olduğu için insanlar onu pedofili olmakla suçluyor.

Aldığı eleştirilerin sonrasında bebeği ile evliliğine ara veren Felicity, yeniden insanlarla ilişki kurmaya çalıştı. O dönemde ise uzaylı olduğunu iddia ettiği bir erkekle ilişki yaşadı. Şimdilerde ise koleksiyonunda diğer bebeklerden yapılan 6 çocuğu bulunuyor.
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