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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önemli açıklamalarda bulunuyor.

Ekleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 20:56
Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 21:06
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar

Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"HEDEFLERİMİZİ ÖNÜMÜZE KOYDUK, 50 YILI PLANLADIK"

Ulaştırma ve Altyapı Şurası'nda 3 gün boyunca ulaşım ve haberleşme konuşuldu. Kapanış oturumunda hedeflerimizin bir kısmını açıklayabildik. Yeni hedefleri önümüzde koyduk, 50 yılı planladık. Atatürk Havalimanı'nı projelendirip etkinlik alanına dönüştereceğiz. Çok güzel işlerden biri olacak burası.

"TRAFİK KAZALARI YÜZDE 80 AZALDI"

Karayolu altyapısını belli bir seviyeye getirdik. Sadece yakıttan, zamandan ve çevreden büyük bir kazanım elde ettik. Bu yollar üzerinde, taşıt sayısı 4 katın üzerine çıktı. Trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalma yaşadık. Bunun karşılığı; bir canın bir bedeli olamaz tabiki de ama bu konforlu yollarla binlerce can kurtardık. Bütün iller birbirine bölünmüş yollarla bağlandı. Projelerimiz, tünel çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar hep Türkiye':nin bir değeridir. Karayolu yatırımını belli bir seviyeye getirdik. Bundan sonra karayolu yatırımlarımız devam edecek.

HAVALİMANI SAYISI 56'YA YÜKSELDİ

Havayolu halkın yolu oldu. 26 olan havalimanı sayısı 56 oldu. Şu anda da Rize-Artvin Havalimanı'nı bitime çalışmalarımız devam ediyor. Havayolu ulaşımında 210 milyon yolcu sayısına ulaştık.


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