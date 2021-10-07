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Başak Demirtaş sonrası yayına çıktı! Destici İsmail Küçükkaya'yı böyle terletti

Başak Demirtaş sonrası yayına çıktı! Destici İsmail Küçükkaya'yı böyle terletti

6-7 Ekim olaylarının yıl dönümünde dün FOX TV ekranlarına sokakların yangın yerine çevrilmesi talimatını veren HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş katılmıştı. FOX TV'ye bugün de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici çıktı. Destici, dünkü yayını hatırlatarak Demirtaş'ı ekrana çıkaran İsmail Küçükkaya'ya zor anlar yaşattı.

Ekleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 16:31
Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 16:38
Başak Demirtaş sonrası yayına çıktı! Destici İsmail Küçükkaya'yı böyle terletti

6-7 Ekim olaylarının yıl dönümünde dün FOX TV ekranlarına sokakların yangın yerine çevrilmesi talimatını veren HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş katılmıştı. FOX TV'ye bugün de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici çıktı. Destici, dünkü yayını hatırlatarak Demirtaş'ı ekrana çıkaran İsmail Küçükkaya'ya zor anlar yaşattı.

FOX TV Çalar Saat programına PKK'nın sokakları ateşe verdiği günün yıldönümünde Başak Demirtaş'ı konuk eden İsmail Küçükkaya tepki çekti.

Eleştirilerin odağındaki Küçükkaya, bugün de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi konuk etti.

Kobani olaylarında 37 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Destici, haksız yere cezaevinde tutuluyormuş gibi gösterilmeye çalışılan Demirtaş'ın azmettirmesiyle olayları yaşandığını söyledi. Destici, 'Demirtaş'ı hayır kurumundan mı cezaevine götürdüler?' diye sordu.

Destici, 'Hanımı burada Kobani olayları için 'Demirtaş 'pişman değil' diyor' dediğini aktardı.

Küçükkaya: Tertemiz yayın

İtiraz eden Küçükkaya, 'Herkes izledi kime sorduysam devletle de konuştum. En ufak bir şey yok orada. Tertemiz bir yayın. Benim ilkelerim belli' dedi.

Başak Demirtaş programda 'Demirtaş pişman değil, biz de pişman değiliz' dedi

Bunun üzerine araya giren Destici, şunları söyledi: 'Hukuki anlamda söylemiyorum. Siz dediniz ki 'bu yapılan işlerden pişmanlık duyuyor mu nereden girdim bu işlere diyor mu.' O da dedi ki 'hayır pişman değil. Biz de pişman değiliz.' Halbuki şunu söyleseydi 'Biz böyle bir şey yaptık ama 37 vatandaş hayatını kaybetti, keşke bunlar yaşanmasaydı' deseydi.'


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