Trendyol satıcılarına tek adımda Facebook’ta reklam verme kolaylığı

Türkiye'nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Facebook iş birliğiyle Trendyol satıcılarına yönelik yeni bir uygulama sundu. Satıcılar, ayrı bir reklam verme sürecinden geçmeden, Trendyol satıcı paneli üzerinden tek işlem ile Facebook reklamı verebiliyor. İşletmelerin dijitalde büyümelerine destek olan Trendyol'un satıcı paneli aracılığıyla satıcılar, teknik bilgi ya da dijital pazarlama bilgisine ihtiyaç duymadan Facebook üzerinden reklam verme işlemini gerçekleştirebilecek.



Satıcılar panel üzerinden reklam verirken herhangi bir komisyon almayan Trendyol, Facebook ile olan faturalaşma sürecini de satıcılar adına yönetiyor. Reklam ücreti kurulum sırasında panel üzerinde bulunan reklam bakiyesinden düşerken, harcanmayan reklam bütçesi reklam bakiyesine iade ediliyor.



Trendyol, bu uygulamayı Türkiye'de ilk defa satıcılarına deneyimleten platform olurken, dünyada uygulamayı hayata geçiren ilk pazaryerlerinden biri oldu.





Trendyol satıcılarının reklam vermesi çok kolay



Facebook reklamı vermek isteyen işletme herhangi bir reklam verme kurulumu yapmadan, Trendyol satıcı paneli üzerinden zahmetsiz bir şekilde işlemini tamamlıyor. Trendyol'un Facebook ile iş birliğinde sunduğu yeniden hedefleme reklamları satıcı paneli üzerinden otomatik bir şekilde, sadece tarih aralığı ve bütçe bilgileri girilerek oluşturulabiliyor. Reklam süresini ve bütçeyi belirleyen satıcıların hedef kitlesi, ürünlerini ziyaret eden müşterilerden oluşuyor. Trendyol satıcıları Facebook reklamlarını verirken, Facebook çatısı altında faaliyet gösteren Instagram'da da reklamlarını yayınlayabiliyor.



Trendyol ve Facebook'tan satıcılara eğitim ve ekonomik destek



Trendyol platform üzerinden herhangi bir komisyon almayarak satıcılara destek olurken, Facebook “Ticarette Öne Çıkın” programı kapsamında önemli bir miktarda fon ve eğitim serileri ile platformu kullanan KOBİ'lerin dijitalleşmesine doğrudan destek olacak. Bu kapsamda Facebook ve Trendyol'un uzman eğitmenleri KOBİ'lerin dijital dünyada nasıl daha fazla görünür olacakları ve işlerini nasıl büyüteceklerine yönelik pratik bilgiler paylaşacaklar.









Kaynak : AA

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