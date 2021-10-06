Bartin Üniversitesi, Cumhurbaskanligi Külliyesi'nde Akademik Yil Açilis Törenine Katildi

Tören, Cumhurbaskani Recep Tayyip Erdogan'in tesrifleriyle Cumhurbaskanligi Külliyesi Bestepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.



Burada konusan Cumhurbaskani Erdogan, üniversitelerin 2021-2022 Akademik Yili'nin ülke ve millet için hayirlara vesile olmasini dileyerek “Yüksekögretimde, bugün hem yeni akademik yilin açilisini yapmanin hem de yeniden yüz yüze egitim-ögretime baslamanin sevincini yasiyoruz. Salgin tehdidine karsi gereken tedbirleri almak suretiyle, üniversitelerimizde egitim-ögretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararliyiz” dedi.



Açilis konusmalarinin ardindan, üniversitelerdeki bilimsel arastirma ile gerçeklestirilen çalismalari, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini tesvik etmek amaciyla YÖK tarafindan ilk kez 2017-2018 egitim ögretim yilinda verilen “YÖK 2021 Üstün Basari Ödülleri”, ödül almaya hak kazanan akademisyenlere ve üniversitelere verildi.



Kaynak : İHA

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