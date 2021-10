1915 Çanakkale Köprüsü'nde gururlandıran detay!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen, geleceğin ulaşım ve haberleşme sistemlerinin ele alınacağı 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası bugün İstanbul Atatürk Havalimanı C Terminali Etkinlik Merkezi'nde kapılarını açtı.



Şura kapsamında "Milli Ulaşım ve Altyapı Politikası" vizyonuyla Transporttech Conference, Ulaştırma Bakanları Yuvarlak Masa Toplantısı, sektör oturumları, ikili görüşmeler ve paneller gerçekleştirilecek.



Şura'da 55 farklı ülkeden ulaştırma bakanları ve bakan yardımcılarının yanı sıra sektör profesyonelleri bir araya geldi.





Etkinliğin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şura kapsamında çok sayıda ülkeden sektör temsilcilerinin Türkiye'de buluştuğuna işaret ederek, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası çerçevesinde 3 gün boyunca ulaşım ve iletişim dünyasının kalbinin İstanbul'da atacağını söyledi.



Haberleşme ve ulaştırma sektörlerinin, küresel dünyada ekonominin temel sütunları arasında yer aldığını belirten Karaismailoğlu, iletişim ve ulaşım çağının hayli gelişmiş bir safhasının yaşandığına dikkati çekti.





Karaismailoğlu, artık ülkelerin sağlıklı bir iletişim ve ulaşım altyapısına sahip olmadan küreselleşen dünyada rekabet etmesinin mümkün olmadığını belirterek, şunları kaydetti:



"Teknolojinin ilerleme ve yeniliklerinin, zamanın akışını hızlandırdığı bir bilgi çağında yaşıyoruz. Artık uzak-yakın, bilinen-bilinmeyen, tanıdık-yabancı gibi kavramlar anlamsızlaştı, sınırlar şeffaflaştı, karşılıklı etkileşimin önündeki engeller büyük ölçüde kalktı. Toplumlar, sadece kendilerine sunulanı değil, her alanda dünyada en iyi olanı, anında talep etmeye başladılar. Birkaç saatlik iletişim kesintisinin bile toplumda oluşturduğu rahatsızlığa ve yerli ve milli uygulamaların ne kadar gerekli olduğuna çok yakında bir kez daha hep birlikte şahit olduk.



Neticede, şeffaflık, özgürlük, adalet, hesap verebilirlik ve iyi yönetim artık sadece dünyanın imtiyazlı bir bölümü için değil, tamamı için geçerli değerler haline dönüştü. Bunu anlamayan, reddeden, dönüşüme ayak uyduramayan ülkelerin, olayların ve zamanın arkasında kalacakları da açıktır. Şu tartışmasız bir gerçektir ki, teknolojiye gem vurmak mümkün değildir. Çünkü, bugün hayal edilenler yarının gerçeklikleridir. Teknolojik gelişmeler, yarının dünyasını bugünkünden çok daha şeffaf hale getirecek ve hiçbir şeyi dar bölgeler içerisinde bırakmayacaktır. Ülkelerin dünya ve çağın gereklerine entegre stratejiler dahilinde, ulaşım ve iletişim altyapılarına yatırım yapması şarttır."





Bakan Karaismailoğlu, üç kıtanın kesiştiği noktada bulunan, jeopolitik ve jeostratejik konumuyla Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme stratejisini, bölgesel ve küresel boyutlarıyla planlanmasının ayrı bir önem taşıdığına dikkati çekti.



Her şeyden önce, dünya üzerinde bir coğrafi alanın bölge olarak adlandırılabilmesi için ülkeler ve halklar arasında iletişim ve etkileşimi mümkün kılacak haberleşme ve ulaşım ağlarının olması gerektiğini bildiren Karaismailoğlu, bunun tarih boyunca da böyle olduğunu dile getirdi.



Karaismailoğlu, Türkiye'nin avantajlı konumuna dikkati çekerek, konuşmasına şöyle devam etti:



"Ülkemiz 4 saatlik bir uçuş ile 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar Gayri Safi Milli Hasıla'ya sahip ve 7 trilyon 45 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin de merkezindedir. Söz konusu jeostratejik konumumuzdan hareketle, ulaşım ve iletişim stratejilerimizi küresel ve bölgesel şartlar ışığında yeniden tanımlamak ve bu stratejileri her daim güncel tutmak Türkiye için vazgeçilmezdir.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle 'Siyaset demek, ülke için eser üretmek, millete hizmet etmek demektir.' 19 yıldır bu anlayışla çalışıyor, ulaşım ve iletişim alanında gerçekleştirilen yatırımlarla çehresi aydınlanan Türkiye'nin gelecek vizyonunu, dünyanın nabzını tutarak, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve daima entegrasyonu merkeze koyarak şekillendiriyoruz. "



1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE GURURLANDIRAN DETAY!



"2 BİN 23 METRE ORTA AÇIKLIK İLE CUMHURİYETİMİZİN 100. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ SEMBOLİZE EDECEK"



Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'de ulaşım ve iletişim alanında 2002'den bu yana yapılan çalışmaları ve gelinen noktayı paylaştı.



Son 19 yılda Türkiye'nin yıllardır süren ulaşım altyapısı problemini büyük ölçüde çözdüklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:



"Nice dev ulaştırma projelerini tamamladık ve hizmete açtık. 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 28 bin 340 kilometreye çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu 3 bin 532 kilometreye ulaştırdık. Osmangazi Köprüsü'nün dâhil olduğu İstanbul-İzmir Otoyolu'nu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü içeren Kuzey Marmara Otoyolu'nu, Ankara-Niğde Otoyolu'nu ve Menemen Çandarlı Otoyollarını, Avrasya tünelini bitirdik. Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol bağlantısı tesis ettik.



Aydın-Denizli Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir Kesimi ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de dahil olduğu Malkara-Çanakkale otoyol yapım çalışmalarımız ise devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü, 2 bin 23 metre orta açıklık ile cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü sembolize edecek. Bu uzunluğu ile tamamlandığında 'dünyanın en büyük' orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacaktır. Yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metreye ulaşmaktadır."





Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün feribotla bekleme süresiyle ve hava durumları nedeni ile çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini 6 dakikaya kadar indireceğini vurgulayarak, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını 18 Mart 2022'de gerçekleştirerek tüm dünyanın hizmetine sunacağız." ifadesini kullandı.