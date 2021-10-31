Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Sınıra 27 km'lik duvar örüldü

Türkiye, İran sınır hattında gelebilecek tehditleri önlemek için hudut hatlarını TOKİ'nin çalışmalarıyla güçlendirmeye devam ediyor.İran'la olan 64 kilometrelik sınırında güvenlik duvarının 3'te birlik kısmı tamamlanmış oldu.Gözetleme kuleleri kameralarla donatılacak ve hendeklerle desteklenecek duvar sayesinde her türlü terör, kaçakçılık ve yasa dışı geçişlerin önüne geçilecek.Aynı zamanda güvenlik duvarı güzergahında paralel yapılan yolda sınır birlikleri 7 gün 24 saat devriye gezerek sınırı gözetim altında tutacak. TOKİ, daha önce Türkiye-Suriye sınır hattındaki güvenlik duvar çalışmalarını tamamlamıştı.Suriye sınırına 588.9 kilometre duvar ören TOKİ, Hatay Denizgören bölgesinde tamamladığı sınır güvenlik sistemini Akdeniz kıyısına ulaştırmıştı.2021 yılının başında Van ve Hakkari'nin İran sınır hattında da duvar örmeye başlayan TOKİ, Van'da toplam 64 kilometrelik uzunluğundaki duvarın 27 kilometresini, Hakkari'de ise 28 kilometre uzunluğundaki duvarın 16 kilometresini tamamladı.TOKİ, şu ana kadar Suriye sınırına 588,9 kilometre, İran sınır hattına ise 177,9 kilometreyle toplam 766,8 kilometre duvar örerek sınır güvenliğine katkı sağladı.Başkan Erdoğan, 'Çok farklı bir dönemden geçiyoruz, bir taraftan sel afetleri bir taraftan yangınlar. Bütün bunlar devam ederken bir de dedikoduya dayalı bir sıkıntı. Bu dedikoduya dayalı sıkıntıları da inanıyorum ki sizler bertaraf edeceksiniz. Bunları da aşmamız gerekiyor çünkü bir yalan terörü Türkiye'de estiriliyor. Bu yalan terörünü biz sizinle beraber aşacağız. Özellikle de bu sınırlarda ördüğümüz duvarlarla girişçıkışları da tamamen engellemiş olacağız. Çünkü bu hudutlardaki duvarlarımız bizim emniyet, güvenlik duvarlarımızdır. Bunu sizlerbaşardığınız takdirde TSK'nin, güvenlik güçlerimizin yükü daha da hafifleyecektir. Bu duygularla sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.' demişti.