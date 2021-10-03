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Ekonomi
Sosyal yardımlara dev zam! Yaşlıya, hasta bakana, engelliye...

Sosyal yardımlara dev zam! Yaşlıya, hasta bakana, engelliye...

Devletin ihtiyacı olan vatandaşlara yaptığı sosyal ödemelere yüzde 8.45 zam yapıldı. Yeni maaşlar Ocak ayında tekrar artırılacak. Yaşlıya 763 TL, engelliye 991 TL, hasta bakana 1.797 TL ödeme yapılıyor. İşte detaylar

Ekleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 09:28
Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 09:38
Sosyal yardımlara dev zam! Yaşlıya, hasta bakana, engelliye...

İhtiyacı olanlara devlet 'yardım eli'ni uzatıyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çok sayıda sosyal yardım programıyla ihtiyacı olanların yardımına yetişiyor.

Hemen her kesime yönelik destek sağlanıyor. Yılda iki kez artırılan bu maaşlara son zam yüzde 8.45 olarak yapıldı.

İkinci zam ise Ocak ayında 6 aylık enflasyon kadar yapılacak.

YAŞLIYA 763 TL:
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş 763,67 liradan 828,21 liraya yükseldi. Bu destek için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor.

Kişi başına düşen gelir 852,53 liradan az ise başvurulabiliyor.

EVDE BAKIMA 1.797 TL:
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan aylık bin 657 liralık evde bakım desteği bin 797 liraya çıktı. Bu destek için hane içinde kişi başı gelirin bin 705 liradan az olması gerekiyor.

ENGELLİYE 991 TL:
Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 609,61 liradan 661,13 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 914 41 liradan 991 69 liraya yükseldi

Bu aylıktan sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri 852,53 liradan az olanlar yararlanıyor.

ENGELLİ YAKININA 661 TL:
18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık 609,61 liradan 661,13 liraya çıktı.

Bu destek de sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri 852,53 liradan az olanları kapsıyor.

2.397 TL NAKDİ YARDIM:
Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan bin 657 liralık düzenli nakdi yardım bin 797 liraya çıktı. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor.


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