MSB duyurdu! Yunanistan'ın provokasyonuna karşılık veriliyor

.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 'Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulmaya devam edilmekte ve mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık verilmektedir.' denildi.



HUDUTTA 1388 KİŞİ YAKALANDI



Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı: İlave tedbirlerle eylülde tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1388 kişi yakalandı, 27 bin 686 kişi hududu geçemeden engellendi.



SURİYE HAREKAT BÖLGELERİNDE 148 TERÖRİST ETKİSİZ



Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi.



YIL BAŞINDAN İTİBAREN 2 BİN 81 TERÖRİST ETKİSİZ



24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 18 bin 549, yıl başından itibaren ise 2 bin 81 terörist etkisiz hale getirildi. Eylülde yurt içinde ve sınır ötesinde yapılan 4'ü büyük, 17'si orta çaplı 21 operasyonda 139 terörist etkisiz hale getirildi. Alınan ilave tedbirlerle eylülde tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1.388 kişi yakalandı, 27 bin 686 kişi hududu geçemeden engellendi.